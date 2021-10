Schneeren

Seit wenigen Tagen ist das Gasthaus San Stefan in Schneeren Geschichte – innerhalb weniger Stunden ist das Traditionsgasthaus im Dorfkern am vergangenen Freitagnachmittag abgebrannt. „Für mich ist das wirklich ein ganz schreckliches Gefühl“, sagt Irene Müller. Der Geburtsname der 75-Jährigen ist Schrader. Ihr Vater Friedrich Schrader war Ende der 1930er Jahre Namensgeber für das über Neustadt hinaus beliebte Haus. Vor allem der älteren Generation ist das bis heute als Gaststätte Schrader bekannt.

75. Geburtstag war die letzte große Feier

Müller ist in dem großen Betrieb aufgewachsen, hat selbst viele Jahre mit angepackt, wenn es darum ging die Gäste zu versorgen, Gastwirtschaft, Saal und Fremdenzimmer zu unterhalten. Übernommen hat den Betrieb allerdings ihre bereits verstorbene Schwester Marlies. „Das war 1970, gemeinsam mit ihrem Mann Erich Lindemeyer“, sagt Müller. Nach dem Tod der Inhaber stand das Haus leer. Es folgten einige kurze Zwischenspiele. Noch vor wenigen Tagen hat Müller in ihrem Elternhaus gefeiert. „Meinen 75. Geburtstag. Es sollte unsere letzte große Feier sein“, erinnert sie sich.

Ein Feuer hat das Gasthaus in Schneeren komplett zerstört. Quelle: DPA

Die aktuellen Besitzer haben die Liegenschaft im November 2006 gekauft. „Die Familie Seculic hat das das Anwesen, mit neuem Leben erfüllt und bewirtschaftete das Restaurant seit dem 6. November 2006 äußerst erfolgreich“, sagt der Schneerener Gerhard Ruhnau. Die neuen Eigentümer benannten das Restaurant nach der Halbinsel Sveti Stefan in der Nähe von Budva in Montenegro an der Adria.

Ruhnau sammelt alte Postkarte und hat auch viele fotografische Erinnerungsstücke aus Schneeren in seinem Portfolio. Gemeinsam mit Irene Müller hat das Ehepaar Ruhnau noch einmal auf die alten Bilder geworfen, auf denen vor allem auch das Gasthaus Schrader immer wieder zu sehen ist.

Gerhard Ruhnau hat einige historische Postkarten vom Gasthaus Schrader gesammelt. Quelle: Privat

Die gastronomische Geschichte des Hauses an der Schneerener Straße hatte bereits 1891 mit Müllers Großeltern begonnen: Das Gebäude wurde 1879 als Wohnhaus Nr. 21 gebaut, die erste Gaststätten-Konzession ging wenige Jahre später, gegen den Willen anderer Wirte am Ort, an Wilhelm Engelbart. Bis zum Namenswechsel dauerte es fast ein halbes Jahrhundert: Engelbarts Tochter Bertine und Ehemann Friedrich Schrader übernahmen den Betrieb 1939. Fortan hieß der Gaststätte Schrader. In der Nachkriegszeit waren Flüchtlinge dort untergebracht.

Ganz alte Postkarten zeigen noch die Gastwirtschaft Engelbart. Quelle: Privat

Ausflugslokal für viele Menschen aus der Stadt

In den kommenden Wirtschaftwunder-Jahren wurde das Haus als Ausflugslokal vielen Menschen ein Begriff. „Bei uns gab es immer jede Menge zu tun“, erinnert sich Müller an jene Zeit. Das Schraders war Ziel vieler Bustouren. „Fahrten ins Blaue hießen die“, sagt Müller. Ihre Eltern hatten damals extra eine Fläche gegenüber der Restauration als Parkplatz für Reisebusse gepachtet. Einer der gern mit seinem Bus vorfuhr war der spätere Wirt Erich Lindemeyer.

Ein Höhepunkt an dem man sich heute noch im Ort erinnert waren die Firmenfeste der Üstra. „Die hatten das gesamte Haus für vier Wochen gemietet und kamen jeden Tag zum Feiern“, sagt Müller. Platz zum Trinken für die Mitarbeiter gab es genug: Neben einer Bar im Restaurant gab es noch ein Clubzimmer, eine Lütje-Lagen Bar – speziell für die Gäste aus Hannover – einen Tresen im Saal und eine spezielle Sektbar direkt unter der Bühne. „Da mussten manche Männer aber den Kopf einziehen“, schmunzelt Müller.

Eine historische Aufnahme des Saals. Quelle: Mirko Bartels

Saal diente auch als Kino und Turnhalle

In den Jahren gab es für das Haus noch alternative Nutzungen über die Gastronomie hinaus: Der Saal diente als kleines Kino und Sportstätte. Weil es noch keine Turnhalle im Ort gab, trainierten Tischtennisbegeisterte im Gasthaus. 1958 gründeten sie den Vorverein zur heutigen Tischtennissparte des TSV Schneeren im Schraders.

Gleiches gilt für den gemischten Chor Schneeren. Der wurde 1926 ebendort aus der Taufe gehoben. „Für uns war es für viele Jahre Probenraum, Vereinslokal und Auftrittsort gleichermaßen“, sagt Vereinsvorsitzende Renate Ruhnau. Improvisation gehörte für die Sänger dazu: Weil die Bühne für manchen Auftritt zu klein war, wurde sie nach vorne verlängert. Holzbohlen und Stoff sorgten dann für festen Stand und schöne Optik.

Bühnenvorhang stammt aus dem GOP

Der Bühnenvorhang war ein besonderes Stück: Er hatte bevor er nach Schneeren kam im hannoverschen Varietétheater GOP seinen Dienst getan. Auch die Saalbeleuchtung hatte ihren Ursprung in der Landeshauptstadt: Die Lampen erhellten einst Teile des Wartebereichs im Hauptbahnhof.

So kennen den Saal des San Stefan viele Gäste der vergangenen Jahre. Quelle: Privat

Die Leuchter spendeten bis zuletzt im „San Stefan“ Licht. Sie beleuchteten viele Anlässe, Familienfeiern und Konzerte. Ob durch den Brand die Geschichte des Traditionslokals endet, ist heute noch nicht abzusehen.

Von Mirko Bartels