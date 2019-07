Neustadt/Otternhagen

Gute Zeiten für Abbruch- und Bauunternehmen: Abrissbaustellen gibt es derzeit gehäuft in Neustadt. Die prominentesten Flächen, auf denen im Moment mit schwerem Gerät Altlasten entsorgt werden, sind wohl der Westflügel von Schloss Landestrost, das ehemalige Gemeindehaus der Johannesgemeinde am Wacholderweg und das Gelände der Goetheschule im Norden der Kernstadt. Starten werden die Abbruchunternehmen bald an der Turnhalle des Gymnasiums und der Feuerwache in Otternhagen.

Vom Gemeindehaus ist nichts geblieben

Der freistehende Glockenturm ragt noch in die Höhe – vom Sechzigerjahre-Komplex des Gemeindehauses ist nichts mehr geblieben, außer Betonbrösel und Steine. Wo bis vor einigen Wochen noch Tafelkunden warteten und zuletzt die Neustädter Kultband Rockkantine ein Abbruchkonzert gab, ragen nur noch einige Stahlstreben aus dem Boden oder liegen verdreht im Schutt. Ein großer Kettenbagger schaufelt den Abraum auf mehrere Haufen, die in den nächsten Tagen per Container abgefahren werden. Einige Meter weiter liegen die für den Abbruch notwendigen Anbauteile für das Kettengefährt. Um allzu starke Staubentwicklung zu vermeiden, versprüht ein Mitarbeiter des Abrissunternehmens die Schuttberge mit Wasser.

An derselben Stelle soll ein neues Gebäude entstehen. Die Gemeinde kalkuliert die gesamten Kosten mit rund 1,6 Millionen Euro. Nach dem Abriss sollen eine Bodenanalyse gemacht und der Untergrund für den Neubau präpariert werden. Im November wolle man mit dem neuen Bau beginnen, sagte Kirchenvorstand Eckhard Müller. Das neue Haus solle praktisch sein und einen guten Platz für das Gemeindeleben bieten, heißt es vom Vorstand.

Das Feuerwehrgerätehaus in Otternhagen wird demnächst abgerissen. Quelle: Mirko Bartels

Abriss in Otternhagen beginnt in Kürze

In den Ortsteilen wird in nächster Zeit die Feuerwache Otternhagen abgerissen. Die Stadt Neu­stadt lässt das Gebäude abreißen, damit an gleicher Stelle ein größerer Neubau für die Ortsfeuerwehr entstehen kann. Der Gehweg vor dem Gebäude wird für die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte August gesperrt. Passanten sollten den gegenüber liegenden Gehweg benutzen, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Anfang September ist Baubeginn für das neue Feuerwehrgerätehaus an selber Stelle, mit drei Fahrzeugstellplätzen und Nebenräumen. Es soll nach einem Jahr Bauzeit im September 2020 fertig sein. Für diese Zeit sind die Brandbekämpfer mit Sack und Pack in eine Scheune umgezogen – das neue Gerätehaus soll an derselben Stelle stehen wie das alte.

Einen Schritt weiter ist man bereits in Eilvese: Der Bau eines neuen Feuerwehrhauses hat begonnen. Das mit 1,7 Millionen Euro eingepreiste zweistöckige Gebäude entsteht auf der grünen Wiese neben dem Dorfgemeinschaftshaus am Balschenweg. Im Frühjahr 2020 soll es einsatzbereit sein. Neu gebaut wird auch am Rand der Kernstadt: Zwischen den Bundesstraße 6 und 442 entsteht das neue Feuerwehrzentrum – 2020 soll es fertig sein. Als nächstes Projekt ist ein Gerätehaus für Mandelsloh geplant.

Lesen Sie auch:

Warum die Feuerwehr Otternhagen in eine Scheune umzieht

Anwohner regen sich über morgendlichen Baulärm auf

Westflügel am Schloss Landestrost ist abgerissen

Abriss der Gymnasiums-Sporthalle hat begonnen

Von Mirko Bartels