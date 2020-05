Neustadt

Ein Corona-Test als Voraussetzung für die Aufnahme in ein Seniorenheim oder für einen Grenzübertritt? Was aktuell auf politischer Ebene noch diskutiert wird, wird an einzelnen Stellen bereits verlangt. Die entsprechenden Tests, ohne konkreten Verdacht auf eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus, sind inzwischen auch möglich – auch die HNO-Praxis von Fridolin Lindemann am Klinikum Neustadt bietet sie inzwischen an. Von den Krankenkassen werden sie aber nicht getragen. Patienten müssen den Test als sogenannte Individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGeL, selbst zahlen.

Bisher waren allein die Hausärzte für die Tests zuständig. Zunächst war Schutzausrüstung Mangelware, und die Labore waren stark ausgelastet. Deshalb habe man auf die Ergebnisse manchmal mehrere Tage warten müssen, berichtet Allgemeinmediziner Matthias Lindenblatt. Er bleibe zunächst dabei, Patienten nur zu testen, wenn er es für medizinisch angezeigt hält. Wenn es ihnen zumutbar ist, schickt er sie auch weiter ins regionsweite Testzentrum nach Lehrte. Für möglicherweise Infizierte, die das nicht schaffen, habe er eigens besondere Praxiszeiten eingerichtet, damit sie nicht auf die anderen Patienten treffen. „Wir versorgen hier viele chronisch Kranke, die müssen dringend vor einer Infektion mit dem Virus geschützt werden“, sagt er.

So viel kosten die Tests in der HNO-Praxis

Bei weniger als zwei Promille der Regionsbewohner sei das Virus bisher nachgewiesen worden, sagt der Neustädter Allgemeinmediziner Hans-Hendrik Rötterink. „Selbst wenn wir noch eine Dunkelziffer annehmen, werden die meisten Tests negativ ausfallen.“ Der Nutzen sei dann fraglich. Es sei aktuell politisch gewollt, dass die Ärzte mehr testen. Doch dann müssten diese Tests auch von den Kassen bezahlt werden. „Es ist unfair, das auf die Patienten abzuwälzen“, sagt Rötterink, und Lindenblatt stimmt ihm zu.

„Wenn der Patient es dann trotzdem noch will, dann müssen wir den Test als IGeL berechnen“, bestätigt Rötterink. So handhabe man es auch in Lindemanns HNO-Praxis, berichtet Anica Bayerlein, die die Praxis für ihren Lebensgefährten organisiert. Es habe schon etliche Nachfragen nach den Tests gegeben, berichtet sie. Die Antikörpertests, die zeigen können, ob der Patient schon unbemerkt eine Infektion überstanden hat, müssten nach sieben bis 14 Tagen wiederholt werden. Dafür berechnet die Praxis dann insgesamt 60 Euro inklusive Laborleistung. Ein Abstrichtest liege bei 95 Euro, da die Laborleistung dafür deutlich teurer ist. Er werde zum Beispiel auch vor ambulanten Operationen im Klinikum fällig.

Patienten trauen sich langsam wieder in die Praxen

Nach anfänglich starker Zurückhaltung meldeten sich nun immer mehr Patienten wieder zur Untersuchung an. Darauf hofft auch sein Eilveser Kollege Thomas Perau. „In den vergangenen Wochen haben wir uns hier manchmal Sorgen gemacht“, sagt er. Offenbar hätten viele Patienten mit schweren Leiden aus Angst vor dem Virus die Praxen gemieden. „Wir sind aber gut organisiert, trennen die Patienten streng und haben eine eigene Infektsprechstunde eingeführt“, sagt Perau. Die Praxiseinrichtung sei verändert, im Wartezimmer könne nur noch jeder zweite Platz genutzt werden, und er habe sich sogar wieder einen Arztkittel gekauft.

Er habe bereits eine ganze Reihe medizinisch angezeigter Abstrichtests durchgeführt, dabei aber deutlich mehr negative als positive Ergebnisse erhalten, berichtet Perau. Ähnliches hätten ihm auch die Kollegen aus dem Ärzteverein Neustadt bestätigt. Das ist auch ein Grund, weshalb Allgemeinmediziner Rötterink Patienten ohne konkreten Corona-Verdacht momentan von prophylaktischen Tests abrät. „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Infektion schon stattgefunden hat, ist hier in der Region hier sehr gering“, erläutert er.

Von Kathrin Götze