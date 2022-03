Bordenau

Nach Ostern soll in Bordenau die Sanierung der Ortsdurchfahrt abgeschlossen werden. Die umfassenden Arbeiten an der Bordenauer Straße zwischen den Einmündungen Dammkrug und Birkenweg dauern voraussichtlich acht Monate. 1,4 Millionen Euro kostet das große Paket an Baumaßnahmen, die mit der Erneuerung des Abschnitts einhergehen. Während der Bauzeit wird die Ortsdurchfahrt für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Der überregionale Verkehr wird großräumig umgeleitet. Für alle betroffenen Bordenauerinnen und Bordenauer bietet die Region Hannover am Dienstag, 29. März, im Dorfgemeinschaftshaus in Bordenau, Am Dorfteich 15A, einen Informationsabend an.

Teilnehmerzahl begrenzt

Um 17.30 Uhr beginnt die Veranstaltung für Gewerbetreibende; Anwohnerinnen und Anwohner können sich ab 19 Uhr einen Überblick über die Maßnahme verschaffen. Ansprechpartner der Region Hannover, der Stadt Neustadt und der ausführenden Baufirma sind vor Ort, um das Projekt vorzustellen und Fragen zu beantworten. Wichtig: Da die Platzanzahl im Dorfgemeinschaftshaus begrenzt ist, bittet die Region darum, dass pro Haushalt möglichst nur eine Person an der Veranstaltung teilnimmt.

Auch die von der Bordenauer Straße abgehenden Sackgassen werden von verkehrlichen Einschränkungen betroffen sein: Alle Grundstücke werden zwar grundsätzlich aus einer Fahrtrichtung erreichbar bleiben, es wird aber nicht möglich sein, sie in beide Fahrtrichtungen zu verlassen oder anzufahren. Die Regiobus-Linie 400 verkehrt während der Bauzeit innerörtlich über den Steinweg und den Birkenweg und fährt über Poggenhagen. Die Haltestellen Lohkamp, Forst, Dammkrug, Gewerbegebiet Ost, Mecklenhorster Straße und Herzog-Erich-Allee werden nicht bedient.

Das wird gebaut

Neben der Sanierung der Straße verbessert sich auch die Situation für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. Der Gehweg wird barrierefrei gestaltet und auf eine Breite von circa drei Metern ausgebaut. Auf der Fahrbahn in Richtung Dorfzentrum wird ein Fahrradschutzstreifen aufgemalt, der an den bestehenden anschließt. Die Bushaltestellen Am Lohkamp werden barrierefrei ausgebaut und mit Witterungsschutz ausgestattet. Die bestehende, provisorische Fahrbahneinengung soll durch eine feste Einengung auf Höhe des Ortsschildes ersetzt werden.

Gleichzeitig werden Leitungen erneuert

Der Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt (ABN) lässt abgängige Hausanschlüsse am Schmutz- und Regenwasserkanal erneuern, und der Wasserverband Garbsen-Neustadt tauscht die in die Jahre gekommene Trinkwasserleitung aus. Auch Strom- und Kabelgewerke werden ausgetauscht beziehungsweise neu verlegt. Leerrohre für Glasfaser sind ebenfalls vorgesehen.

Mehrere Straßen werden saniert

Zusätzlich wird auch die Frielinger Straße instandgesetzt. Hier werden beidseitig die Rinnen neu hergestellt und die Fahrbahndecke neu asphaltiert. Die Stadt Neustadt lässt die Straße Alter Torfmoorweg sanieren. Die Maßnahmen an der Frielinger Straße und an der Bordenauer Straße werden so koordiniert, dass nicht beide Straßen gleichzeitig voll gesperrt sind. Die Straßenbauarbeiten in der Straße Alter Torfmoorweg laufen nebenher.

Zum abschließenden Asphalteinbau muss die jeweilige Straße auf der gesamten Strecke aber immer für mehrere Tage voll gesperrt werden. Wann dies sein wird, entscheidet sich erst zum Ende der Bauzeit. „Direkt betroffene Anliegerinnen und Anlieger werden durch die Baufirma rechtzeitig informiert, wenn ihre Grundstückseinfahrten durch die Arbeiten in ihrer Nutzung eingeschränkt werden“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Rettungsdienste und die Müllabfuhr sollen weiter Zugang zu den Gebieten haben.

