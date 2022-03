Rehburg

Ackerbau mit Pferd und Pflug, das ist keine Notlösung angesichts der teuren Energiepreise. Immer mehr Land- und Forstwirte interessieren sich aus ganz anderen Gründen für den Einsatz der Tiere auf ihren Äckern. Die Hufe schonen den Boden und ermöglichen damit den Einsatz in besonders empfindlichen Gebieten. Der Verein Interessengemeinschaft Zugpferde (IGZ) bietet deshalb in Rehburg am Sonnabend, 2. April, von 10 bis 16 Uhr einen Workshop für alle Interessierten.

Der Landesvorsitzende des Vereins, Holger Schmidt, ist selber vor einigen Jahren „aufs Pferd gekommen“. Dafür hat er sich eine Ardenner-Stute angeschafft. Vor Pflug oder Egge kann er sie bereits spannen. Beides können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops selbst ausprobieren. Zwei Gespanne hält der Verein bereit. Ansprechen will der Verein nicht bloß Land- und Forstwirte. Jeder, der sich anmeldet, kann nach theoretischer Einweisung mit den Tieren aufs Feld – die notwendige körperliche Gesundheit natürlich vorausgesetzt. Kein lautes Knattern, keine Abgase in der Nase. „Entspannt“, nennt Schmidt diese Art, die Felder zu bestellen.

Einsatz auf Naturschutzflächen

Wie ökologisch wertvoll die Grünlandpflege mit Pferden ist, weiß man auch bei der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM). Deren wissenschaftlicher Leiter Thomas Brandt lotet derzeit gemeinsam mit Schmidt aus, was Zugpferde für die weiten Naturschutzflächen rund ums Steinhuder Meer tun könnten.

Anmeldungen für den Grünlandpflegetag nimmt Holger Schmidt telefonisch unter (0 50 37) 96 62 96 oder per E-Mail an holger@schmidt-zwo.de an. Weitere Kurse oder Schnuppertage sind angedacht. Neben der Feldarbeit beschäftigt sich die IGZ auch mit den Themen Kutschfahrten und Rücke-Arbeiten im Wald.

Von Beate Ney-Janßen und Mario Moers