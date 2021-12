Pogenhagen/Bordenau

Eine Adventszeit ohne gemeinsamen Gesang ist traurig – das findet auch die Gesamtkirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen. Zumindest draußen vor der Kirche wollen Mitglieder und Gäste am Sonntag, 19. Dezember, einige Lieder anstimmen. Dazu kommen um 17 Uhr der Kirchenliedermacher Fritz Baltruweit (Gesang, Gitarre), Konstanze Kuß (Harfe, Flöte) und Valentin Brand (Keyboard) vor die Bonifatiuskirche in Poggenhagen, Bonifatiusstraße. „Bei schlechtem Wetter feiern wir eine musikalische Adventsandacht in der Kirche“, sagt Isabelle Kölle aus dem Gemeindebüro.

Gemeinde bittet um Anmeldungen

Ursprünglich sei das Adventsliedersingen in der St.-Thomas-Kirche in Bordenau geplant gewesen. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt ist frei. Da coronabedingt nur eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfügung steht, bittet die Gemeinde um rechtzeitige Anmeldung im Pfarrbüro in Bordenau, Am Kampe 3, dienstags von 16 bis 19 Uhr, Telefon (05032) 2668, oder in Poggenhagen, Bonifatiusstraße 7, dienstags von 9 bis 12 Uhr, Telefon (05032) 65979, oder per E-Mail an kg.bordenau-poggenhagen@evlka.de. Das Mitsingkonzert wird von der Michaelisstiftung gefördert.

Von Kathrin Götze