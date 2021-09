Neustadt

Welche Rolle spielen Ohren, wenn es um Verkehrssicherheit geht und welches ist die Mobilität der Zukunft? In der Europäischen Mobilitätswoche, in der das Mobilnetzwerk Hannover und die Hörregion Hannover durch Kommunen der Region touren, machen sie zu diesem Thema am Freitag, 24. September, 9 bis 13 Uhr, Halt auf dem Heini-Nülle-Platz in der Kernstadt.

Welche gesundheitlichen Folgen Lärmbelästigung hat, wird Aleksander Petrovski von der HNO-Klinik des KRH Klinikums Nordstadt um 9 und um 10 Uhr in Kurzvorträgen erläutern. Jochen Bartling vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen verrät um 10.15 Uhr, wie sich Menschen mit Sehbehinderungen im Straßenverkehr orientieren und für 9.15 sowie 12 Uhr sind geführte Touren durch die Innenstadt auf der Spur des Verkehrslärms geplant.

Darüber hinaus bietet die Fördergemeinschaft Gutes Hören kostenlose Hörtests an. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen ist mit einem Infostand vor Ort.

Von Beate Ney-Janßen