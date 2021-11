Neustadt

Bis zu 500 Anrufe täglich erreichen die Verwaltung derzeit mit Fragen zu Test- und Impfmöglichkeiten. Die Auslastung ist so hoch, dass Bürgermeister Dominic Herbst sich nun mit einem dringenden Appell an die Bürgerinnen und Bürger wendet. „Informieren Sie sich bitte zuerst auf der Internetseite der Stadt, dort finden sie alle wichtigen Informationen mehrmals täglich aktualisiert“, so Herbst. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter www.neustadt-a-rbge.de/corona-virus.

Grenze bei PCR-Tests erreicht

Unterdessen erreichen die vorhandenen Testmöglichkeiten für PCR-Tests in Neustadt offenbar die Kapazitätsgrenze. Nach Informationen dieser Zeitung sind PCR-Testungen in Arztpraxen derzeit häufig nur schwer oder gar nicht zu bekommen. Für die Praxen ist das hohe Aufkommen offenbar nicht zu leisten. Das Testzentrum an der Marktstraße verzeichnet in den vergangenen Tagen einen sprunghaften Anstieg bei der Nachfrage. „Bei den Ärzten ist es aktuell kaum mehr möglich. Wir sind hier auch bereits an der Kapazitätsgrenze“, bestätigt der Betreiber des Marktstraßen-Testzentrums, Apotheker Olrik Becker. Das Drive-in-Testzentrum im Gewerbegebiet Ost bietet keine PCR-Tests, hat aber nach Aussage einer Pressesprecherin weiterhin ausreichend Kapazitäten für Schnelltests.

Die Stadtverwaltung ist gerade mit Hochdruck dabei, weitere Testmöglichkeiten in Neustadt und den Ortschaften zu schaffen. Dabei berücksichtigt man auch die Nachfrage nach PCR-Tests. Diese sind nötig, um sich etwa aus einer Quarantäne frei zu testen. Relevant ist das aktuell etwa bei einer steigenden Anzahl Corona-Ausbrüchen in Kitas. Die aktuell gültige Regelung ermöglicht es Eltern, eine angeordnete Quarantäne nach frühestens fünf Tagen aufzuheben, insofern sie einen negativen PCR-Test für das Kind nachweisen können. Doch der ist aktuell in Neustadt eben zu bekommen. Die Folge ist, das Kinder länger in der Quarantäne bleiben.

Der aktuelle Inzidenzwert in Neustadt lag am Freitag, 26. November, bei 84. Das entspricht 66 Infizierten Personen.

Von Mario Moers