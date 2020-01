Helstorf

Die Arbeiten am Aldi-Markt in Helstorf dauern länger als ursprünglich geplant: Statt wie zuerst mitgeteilt im November soll nun Ende Januar Eröffnung sein, wie Aldi-Sprecher Christian Salmen am Donnerstag sagte. „Nachdem die Rückbauarbeiten im August mit leichten Verzögerungen gestartet sind, liegt der Neubau an der Abbenser Straße 10 jetzt im Zeitplan“, sagte Salmen.

Neue Verkaufsräume sind heller und freundlicher

Pünktlich um 7 Uhr sollen sich am Donnerstag, 30. Januar, die Türen erstmals für die Kunden öffnen. Für diesen Tag sind Verlosungen und weitere Sonderaktionen geplant. Der Markt wird nach dem neuen Konzept „Aniko“ (steht für „ Aldi Nord Instore Konzept“) gestaltet, ähnlich der bereits vor einigen Jahren erneuerten Filiale an der Erika-Najork-Straße in Neustadt. Dem neuen Konzept zufolge soll die alte Discounter-Atmosphäre mit helleren und freundlicheren Verkaufsräumen ersetzt werden, dazu gibt es ein größeres Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren als zuvor.

Dafür wird die Filiale von zuvor 780 auf 1060 Quadratmeter vergrößert. Über die Erweiterung haben Stadt, Region und Handelskette lange verhandelt, im regionalen Raumordnungsprogramm ist ein Markt mit mehr als 800 Quadratmetern eigentlich nicht vorgesehen. Um den Standort nicht zu gefährden, habe man sich schließlich auf einen Kompromiss geeinigt, sagt Ortsbürgermeisterin Silvia Luft.

