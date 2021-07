Neustadt: Alkoholsünder im Stadtgebiet unterwegs 

Neustadt

Gleich zwei Trunkenheitsfahrten beschäftigten die Beamten des Polizeikommissariats Neustadt am Sonnabend. Zeugen alarmierten die Polizei und hinderten eine 51-jährige Frau in Himmelreich daran, mit ihrem Auto weiterzufahren. Die Frau war zuvor auf der Nienburger Straße unterwegs gewesen und hatte mehrere Leitpfosten und Verkehrsschilder touchiert und überfahren, bevor sie in Himmelreich stoppte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Der Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,42 Promille. Die Beamten haben daraufhin eine Blutprobe im Revier angeordnet und den Führerschein beschlagnahmt. Laut Polizei liegt die Schadenshöhe bei etwa 14.000 Euro.

Schlangenlinien auf der B 6

Nicht ganz so hoch fiel der Alkoholtest eines 34-jährigen Mannes aus, der auf der Bundesstraße 6 am späten Abend unterwegs war. Weil er Schlangenlinien fuhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann. Bei der Kontrolle roch er stark nach Alkohol. Das Messgerät zeigte einen Wert von 2,39 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Von Mirko Bartels