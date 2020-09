Eilvese

Da ist noch Handarbeit gefragt: Zwischen üppigen grünen Ranken und zartgelben Blüten sind auf dem Kürbisfeld der Familie Magers in Eilvese die ersten Früchte reif geworden. Dank zahlreicher Sonnentage seit der Aussaat im Mai weisen die ersten Kürbisse bereits Anfang September beachtliche Größe und satte Farbtöne auf.

Magers’ ernten von Hand: Laura und Daniel Magers sowie Cristin Rabe und Olaf Regitz sammeln die bunt gemischten Früchte vom kleinen Zierkürbis über die beliebten Hokkaidos bis zum beeindruckenden Riesenkürbis in eine Treckerschaufel, um sie dann sorgfältig abzuwaschen, mit Preisschildern auszuzeichnen und auf dem Hof zu Haufen aufzuschichten.

Zur Galerie Auf dem Kürbisfeld der Familie Magers ernten Laura und Daniel Magers mit ihren Partnern Olaf Regitz und Cristin Rabe die schmackhaften Früchte. Die Erntezeit hat in diesem Jahr früh begonnen, sie geht weiter bis zum ersten Frost.

Kürbisschale lässt sich auch beschriften

Einige Exemplare hat Laura Magers verziert, hat dem einen ein Herzchen, dem anderen den Familiennamen vor einigen Wochen in die Schale geritzt. „Das vernarbt dann, sodass es gut zu erkennen ist“, erläutert sie. An der Eilveser Hauptstraße und an vielen weiteren Ortsdurchfahrten gibt es die farbstarken Früchte jetzt frisch vom Feld zu kaufen. Die ernte hält an, auf dem Acker stehen auch noch einige Blüten an den Stielen. „Das geht jetzt weiter bis zum ersten Nachtfrost“, erläutert Daniel Magers. Denn zu niedrige Temperaturen könnten die Feldfrüchte nicht vertragen.

Von Kathrin Götze