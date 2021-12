Mandelsloh

Heiligabend 1996 in Mandelslohs St. Osdag: Qualm, Rauch, Feuer. In der Damentoilette des Gemeindehauses brennt ein Papiertuchhalter. Kirchgänger löschen kurzentschlossen das Feuer, statt den Abend still im Gottesdienst bei Kerzenschein zu genießen. Nicht die einzigen außerplanmäßigen Flammen zum Weihnachtsfest, wie Küsterin Silvia Engelke erzählt.

An die Flammen in den WC-Räumen kann Engelke sich nicht mehr erinnern. Erst im Jahr darauf wurde sie Küsterin. Aber beim nächsten Weihnachtsfest, erzählt sie, wurde sie zur Adventszeit stutzig: Wieso stand ein Wassereimer im Altarraum?

Kirchenvorsteher stürmt mit Eimer die Kanzel herauf

Wie sich am Heiligabend herausstellte, war das aus gutem Grund so. Denn während des Gottesdienstes fing einer der beiden Bäume Feuer. „Einer der Kirchenvorsteher ist aus der Bank gestürzt, mit dem Eimer die Kanzel hochgerannt und hat den Brand gelöscht“, erinnert sich Engelke lachend. Nicht das erste Mal, wie sie dann erfuhr.

Das sollte es mit ihr nicht geben. Engelke sprach bei Pastor und Kirchenvorstand vor und erreichte, dass zum folgenden Weihnachtsfest elektrische Lichterketten den Baum zierten. In der Zwischenzeit hatte sie erfahren, dass sie so manche Frau auf ihrer Seite hatte. Insbesondere diejenigen der Kirchenvorsteher. Die hatten sich nämlich häufiger mit Wachsflecken auf den Sonntagsanzügen ihrer Männer plagen müssen. Oder gar mit Brandlöchern. Immer dann, wenn ihre Männer an der Reihe gewesen waren, die Kerzen zu entzünden.

Im guten Anzug in die Kirche

„Weihnachten mag ich gar nicht“, habe eine Frau ihr anvertraut und hinzugefügt, dass sie ihren Mann nur noch im alten Anzug in die Kirche lasse, erzählt Engelke. Wie schon seit all den Jahren seit Engelkes Intervention, so auch jetzt wieder, dürfen Mandelslohs Frauen ihren Männern getrost die guten Anzüge bereit legen. Kein offenes Feuer, keine brennenden Kerzen in der Kirche. Gottesdienste zum Weihnachtsfest wird es aber geben. Trotz Pandemie und mit 2G werden sie gefeiert.

Von Beate Ney-Janßen