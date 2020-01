Neustadt

25 Jahre lag stand Claus-Henning Bruns an der Spitze des St. Nicolastifts. Jetzt hat er die Leitung im Abt-Uhlhorn-Haus in Loccum übernommen. „ Claus-Henning Bruns ist ein langjährig erfahrener Mitarbeiter. Während seiner Zeit in Neustadt hat er schon mehrfach vorübergehend andere Häuser der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser geleitet“, erklärt Dagmar Brusermann, Geschäftsführerin der Diakonischen Altenhilfe. Als Leiter des Neustädter Pflegeheims rückt der bisherige Stellvertreter und Pflegedienstleiter Detlef Seliger auf.

Nach der Bundeswehr in die Altenpflege

Der gebürtige Duisburger hat bereits drei Jahre lang als Stellvertreter von Bruns gearbeitet. Nach der Schulzeit war er von 1984 bis 1993 Soldat, zuletzt in Bayern. Danach entschied er sich für eine Ausbildung zum Altenpfleger. Schon bald ergänzte er diese mit Fortbildungen zur Pflegedienstleitung und später zum Einrichtungsleiter. In Bayern lernte er auch seine Frau Ina kennen, eine gebürtige Neustädterin. Das Paar entschied sich, nach Norddeutschland zurückzukehren. „Für uns schließt sich der Kreis. Meine Frau arbeitet ebenfalls bei der Diakonischen Altenhilfe, im Hospiz Zugvogel in Sulingen“, sagt Seliger. Die Strecke von seinem Wohnort Twistringen im Kreis Diepholz zur Arbeitsstelle im St. Nicolaistift lege er bei gutem Wetter auch gerne mal mit dem Motorrad zurück, einer XJ Yamaha 900 S.

Antje Riedel ist neue Pflegedienstleiterin

Auch für Antje Riedel hat mit dem Jahresanfang eine neue Aufgabe begonnen. Die erfahrene Mitarbeiterin des St.Nicolaistifts hat die Pflegedienstleitung übernommen. An der Struktur wird sich durch den Wechsel in der Einrichtung mit 113 Bewohnern sowie 120 Teilzeit –und Vollzeitkräften nicht viel. „Wir werden uns lediglich mit der Aufgabenverteilung beschäftigen“, kündigt Seliger an.

Lesen Sie auch

Von Carola Faber