Neustadt

Spiel, Spaß und Informationen gibt es am Sonnabend, 26. September, bei dem Familien- und Seniorentag in der City. Von 14 bis 18 Uhr Tag können sich Besucher auf dem Kirch- und Sparkassenvorplatz über verschiedene Möglichkeiten, ihr Leben gemeinsam aktiv und gesund zu gestalten, informieren.

Neben zahlreichen Informationsständen von Selbsthilfegruppen, den Sicherheitsberatern für Senioren, bietet die Stadtjugendpflege mehrere Angebote für Kinder und Jugendliche an. Die Wirtschaftsförderung und die Partnerschaft für eine lebendige Innenstadt unterstützen die Aktion. Einige Innenstadtgeschäfte verlängern an diesem Tag ihre Öffnungszeiten. Für Kinder gibt es zahlreiche Aktion wie Glitzertattoos, Rastazöpfe oder Bobbycarrennen. An über ein Dutzend Ständen informieren Gruppen und Einrichtungen zu sozialen Angeboten, Selbsthilfegruppen oder Weiterbildungsangeboten.

Anzeige

Im Bereich der Aktionen gelten die Hygienebestimmungen wie auf dem Wochenmarkt. Das bedeutet: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen.

Von Mario Moers