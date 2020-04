Warmeloh

Es ist ein asphaltierter Weg, der nur für landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Zwecke genutzt werden darf. Was ihn bei Spaziergängern so beliebt macht: er zweigt von der Verbindungsstraße zwischen Hope und Vesbeck ab und führt ins Naturschutzgebiet Blankes Flat. Grenzweg heißt der schmale, befestigte Weg – am vergangenen Wochenende war die Zufahrt zu den Ackerflächen beidseitig zugeparkt.

Auf Fragen der landwirtschaftlichen Nutzer hagelte es pampige Antworten: „Wo soll ich den sonst parken?“, zählte noch zu den höflichen Erwiderungen der Fahrzeughalter. „Ganze Gruppen setzten sich mit Decke und Proviant mitten in die Heideflächen. An der empfindlichen Sandböschung trampelten die Besucher ebenfalls herum. „Im Naturschutzgebiet ist es Pflicht, stets auf den Wegen zu bleiben“, sagt Karsten Ahlborn. Die Regel sei an sämtlichen Zuwegungen deutlich lesbar angebracht ist. Sie solle künftig mit größerem Nachdruck durchgesetzt werden, warnt er.

Von Patricia Chadde