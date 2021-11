Neustadt

Ein Piks, eine Wurst. Mit einer gratis Bratwurst belohnt die Stadt am kommenden Freitag, 12. November, alle Personen die sich spontan zu einem Besuch des Impfzentrums entscheiden. Ob es sich dabei um eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung handelt, spielt dabei keine Rolle. Zu jeder Spritze gibt es eine Wurst gratis. Die Idee, die Impfbereitschaft mit Bratwürsten zu belohnen, stamme aus Thüringen und sei dort sehr erfolgreich gewesen, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley.

In Neustadt fällt derweil die Auftaktbilanz des Impfzentrums positiv aus: „Das neue Impfangebot ist gut angenommen worden“, sagt Schley. Mit der Aktion wolle die Stadt das Impfzentrum bekannter machen. Für die Zukunft plane man auch noch weitere Sonderaktionen. Nach dem Start am Montag (192 Impfungen) war der Andrang am Dienstag sogar noch gestiegen. 230 Dosen wurden verabreicht, überwiegend Auffrischungsimpfungen.

Der aktuelle Inzidenzwert Am Mittwoch lag der Inzidenzwert in Neustadt bei 55, in der Region ist er auf 110 gestiegen. Es gibt 42 bekannte Infektionen in Neustadt und 2273 regionsweit. Seit Beginn der Pandemie kam es in Neustadt zu 47 registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Bürgermeister am Grill

„Wir wollen das Impfen zu den Menschen bringen und so mithelfen, die Impfquote zu steigern“, erklärt Bürgermeister Dominic Herbst die Initiative der Stadt. Am Markttag steht der Bratwurststand des benachbarten Fleischereifachgeschäfts ohnehin vor dem Impfzentrum in der Marktstraße 32. Dort brutzelt der Bürgermeister von 10.30 bis 12 Uhr persönlich die „Impf-Würstchen“. Die Aktion gilt für die gesamte Öffnungszeit des Impfzentrums, also von 10 bis 16 Uhr. „Ich finde es super, dass die Stadt das Impfzentrum in die Marktstraße geholt hat“, freut sich auch Metzger Heinrich Plinke über die Aktion.

Eine kostenlose Bratwurst spendiert die Stadt Neustadt am Freitag, 12. November, allen die sich spontan im Impfzentrum in der Marktstraße piksen lassen. Quelle: Mario Moers

Impfung ohne Termin

Im seit Montag geöffneten Impfzentrum in der Marktstraße kommt das Vakzin von Biontech zum Einsatz. Impfwillige brauchen keinen Termin zu vereinbaren, sie müssen lediglich ihren Personalausweis und – falls vorhanden – ihren Impfausweis mitbringen. Die Einverständniserklärungen und Anamnesebögen zur Impfung liegen vor Ort auch in den Sprachen Englisch, Farsi, Arabisch, Französisch, Kurdisch und Türkisch bereit.

Von Alexander Plöger und Mario Moers