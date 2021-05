Amedorf

Das Streichholz zischt, das Flämmchen leuchtet auf und wird flugs im Pfeifenkopf versenkt. Dirk Heinemann nimmt einen tiefen Zug – schon glimmt das Kraut. In seiner Werkstatt auf dem elterlichen Hof in Amedorf fertigt der 42-Jährige Pfeifen, professionell in Handarbeit hergestellt. Die edlen Stücke seiner Marke Heinemann Pipes finden durch den Verkauf über das Internet Liebhaber in der ganzen Welt. Für Heinemann sind Pfeifen einerseits kunstvolle Objekte, zum anderen aber auch notwendiges Zubehör, wenn er sich dem Rauchen hingibt. Nach dem ersten Zug umhüllt eine Rauchwolke seinen Kopf. Er lehnt sich entspannt zurück. So sieht ein gemütlicher Feierabend für den Pfeifenraucher aus.

Ohne Wenn und Aber: Rauchen ist ungesund. Das betont der Pfeifenmacher, auch wenn für ihn noch so viel Genuss dahinter steckt. Es sei aber eben doch noch ein Unterschied zwischen der Sucht der Zigarettenraucher und diesem Genuss, den er den Pfeifen zuschreibt. Pfeifen würden schließlich gepafft, statt „auf Lunge“ geraucht, rechtfertigt er sich.

Zärtlich mit dem Daumen über den Pfeifenkopf streichen

Zum Entspannen zündet sich Dirk Heinemann eine Pfeife an – oft solche, die er selbst gebaut hat. Quelle: Beate Ney-Janßen

Die Pfeife, die er in der Hand hält und über deren Kopf er nahezu zärtlich mit dem Daumen streicht, stammt aus seiner Werkstatt. Wie viele weitere Stücke aus seiner eigenen Sammlung, von der er sagt, dass sie 30 bis 40 Exemplare umfasst. Er schätzt seine Arbeit, aber auch die von Kollegen.

Viele Kunden leben in den USA

In seiner Tischlerwerkstatt ruht auf der Arbeitsplatte an diesem Tag auch eine Maiskolben-Pfeife, der anzusehen ist, dass sie eifrig benutzt wird. „Das kennt man hier sonst nur aus Tom Sawyer und Huckleberry Finn“, sagt Heinemann und grinst ein wenig spitzbübisch in Erinnerung an deren Abenteuer. Im Heimatland von Marc Twains berühmtesten Figuren seien Pfeifen aus Maiskolben immer noch weit verbreitet, erzählt er. So, wie das Pfeifenrauchen überhaupt. Das erklärt, weshalb der Amedorfer viele Kunden in den USA hat. Bei Preisen von bis zu 850 Euro für ein individuell angefertigtes Stück darf der Versandweg schon mal lang sein.

Einen Namen in der kleinen Szene der Pfeifenmacher hat er sich in den vergangenen 15 Jahren erarbeitet. Seit der gelernte Tischler im Design-Studium seine erste Pfeife entwarf. Mit dem Rauchen von Pfeifen begann er erst danach. Weil er das schöne Objekt auch benutzen wollte. Gefallen habe es ihm, sagt er, weil er ein Genussmensch sei.

Schritt für Schritt entstehen die Pfeifen in Dirk Heinemanns Werkstatt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Gemütlich und meditativ

Kaffee, Tee, schottischer Whisky: Heinemann zählt auf, was für ihn Genussmittel sind, die er gerne in guter Qualität haben mag. Zu dieser Kategorie zählt der 42-Jährige auch die abendliche Pfeife. Die auch für die Entspannung gut sei, weil sie, einmal gestopft und angezündet, bis zu 45 Minuten glimmen könne.

Auf seinem durchgesessenen Bürostuhl in der Werkstatt, dem die vielen Stunden anzusehen sind, in denen Heinemann sich über Pfeifenköpfe beugt, um ihnen den letzten Schliff zu verpassen, oder im alten Ohrensessel des Kaminzimmers und mit Hündin Orla zu Füßen, lässt er sich das schmecken und entspannt dabei. „Gemütlich“ und „meditativ“ sind die Adjektive, die ihm dazu einfallen. Genauso habe das schon in Tolkiens „Der Herr der Ringe“ geklungen, das er als Jugendlicher bestimmt fünfmal gelesen habe.

Tolkiens „Kunst“ des Pfeifenrauchens hat es ihm angetan

Tolkien, sagt er, sei passionierter Pfeifenraucher gewesen. Dessen Liebe zu dieser „Kunst“, wie der Schriftsteller sie nennt, habe ihn angezogen. Die Hobbits beim Rauchen in ihren Erdhöhlen im Auenland. Die Pfeife, die sie auf ihrer Suche nach dem Ring aus dem Rucksack ziehen, um in verzweifelten Lagen eine Ahnung von den schönen Dingen des Lebens zu bekommen. Das machte auch ihm Lust aufs Pfeifenrauchen.

In China hat es über die Pfeifen gefunkt

Genuss und Broterwerb sind ihm die Pfeifen. Und ohne sie hätte er womöglich seine Frau nicht kennengelernt. Sie habe ihn zum ersten Mal gesehen, als er zum Studentenaustausch in China war. Weil jeder aus der Gruppe ein Projekt vorstellen sollte, hatte er seine Pfeifen auf dem Weg nach Asien im Gepäck. Eine Pfeife hat sich seine Frau bis heute noch nicht angezündet – aber über die Pfeifen hat es zwischen den beiden gefunkt.

