Neustadt

Der mobile Blitzer der Stadt Neustadt misst ab Mittwoch, 16. September, das Tempo an der Landwehr ( Kreisstraße 347). Geplant ist die Kontrolle dort bis zum Dienstag, 22. September. Aus organisatorischen Gründen kann es zu Änderungen des Kontrollplanes kommen. Im gesamten Stadtgebiet sind jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei möglich. Kommunale Tempomessungen dürfen ausschließlich an Kontrollpunkten durchgeführt werden, die in Absprache mit der Polizeiinspektion festgelegt wurden.

Von Mario Moers