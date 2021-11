Bordenau

Einen bewegten Abschied und eine erwartbare Neubesetzung gab es am Dienstagabend in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats Bordenau. Dort wurde nach 15 Jahren im Amt die Nachfolge für den scheidenden Ortsbürgermeister Harry Piehl (SPD) geregelt. Da die SPD nach der Kommunalwahl über die Mehrheit der Stimmen im Ortsrat (sechs von elf Sitzen) verfügt, verzichtete die CDU gleich darauf, einen Gegegenkandidaten ins Rennen zu schicken. Einvernehmlich kürte das Gremium daher die SPD-Vertreterin Andrea Czernitzki zur neuen Ortsbürgermeisterin. Harry Piehl bleibt als ihr Stellvertreter dem Ortsrat erhalten.

Einstimmiger Entscheid für die einzige Kandidatin

Amtsübergabe mit Corona-Faust: Harry Piehl übergibt das Amt an seine Nachfolgerin Andrea Czernitzki (beide SPD). Quelle: Mario Moers

Die 59-Jährige Czernitzki ist seit etwa zehn Jahren in der Neustädter Politik aktiv. Seit 2011 gehört sie dem Ortsrat an, seit 2020 dem Rat der Stadt. Ihr Engagement für die Lokalpolitik hat die gelernte Krankenversicherungsbetriebswirtin ausgebaut – seit es ihre Zeit erlaubt. „Ich bin seit 2018 im Vorruhestand. Das war für mich auch eine Voraussetzung, wirklich die Zeit zu haben sich zu kümmern“, sagt sie. Als Schwerpunkte für die anstehende Wahlperiode sieht Czernitzki die geplante, umfassende Sanierung der Grundschule. Im Vorjahr hatte die Stadt bereits ein Gutachten zu dem Thema vorgestellt. Eine Erneuerung des Komplexes samt Turnhalle und Nebengebäuden würde demnach etwa 8,1 Millionen Euro kosten. „Das ist ein Projekt, dass wir vorantreiben werden im Ortsrat“, sagt Czernitzki. Einen ersten Fortschritt rund um den Campus konnte sie gleich in ihrer ersten Sitzung vermelden.

Hort bekommt Container

Die UWG-Einzelvertreterin im Bordenauer Ortsrat Silke Dai. Quelle: Mario Moers

Voraussichtlich im Frühjahr 2022 soll eine Containeranlage am Schützenhaus aufgestellt werden, die zusätzliche Räume für den Hort bietet. Zwei Bewegungsräume und eine Teeküche sind vorgesehen. Aus Platzmangel nutze die Hortgruppen zuletzt Räume der Grundschule. Künftig werden die Hort-Kinder also in der 165 Quadratmeter-Containeranlage betreut. „Es ist eine Übergangslösung, bis es hoffentlich bald ein Gesamtkonzept für Kita, Hort und Grundschule gibt“, sagt Czernitzki.

Von Mario Moers