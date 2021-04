Otternhagen

Im Streit um eine geplante Einschränkung des Angelns in Teilen der nördlichen Leine gehen die Angler nun in die Gegenoffensive. Vertreter der hiesigen Angelvereine und des Anglerverbands Niedersachsen fordern von der Region Hannover nicht bloß die Abkehr vom Nachtangelverbot, sondern eine grundsätzliche Neubewertung der Schutzmaßnahmen in dem Naturschutzgebiet „Untere Leine“. Die Regionsverwaltung erarbeitet dafür aktuell eine neue Verordnung, die in einer Vorabversion auch die umstrittenen Nachtangelverbote aufführt. Der Entwurf sieht ein Angelverbot zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang für die Bereiche Marienwerder, Leineschleife bei Letter, Gümmerwald, Basser Holz, Leine südlich Neustadt und auf Höhe Mariensee vor.

„Die Probleme sind andere“

Ralf Gerken, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Angelverbands Niedersachsen, erklärt anhand eines Fotos, wie Erosion das Bett der Leine über Jahrhunderte tiefergelegt hat. Quelle: Mario Moers

„Die Probleme der Fließgewässer wie der Leine sind nicht die gesunden Bestände von Biber, Fischotter oder die Fledermaus. Wir hoffen deshalb auf ein Schutzprogramm, dass sich dem gesamten Fluss widmet, auch den Arten unter Wasser“, sagt Jan Schiffers, Vorsitzender des ASV Luthe. Der Anglerverband Niedersachsen und die örtlichen Vereine hatten am Donnerstag namenhafte Vertreter der SPD zu einem Ortstermin auf das Gelände der Fischzuchtstation in Otternhagen eingeladen.

Die Schwarzmund-Grundel ist eine invasive Fischart, die auch in der Leine zum Problem geworden ist. Quelle: Mario Moers

Im Streit um das von der Region angedachte Nachtangelverbot gibt es einen Schulterschluss zwischen den Anglern und den Sozialdemokraten. Beide Parteien haben aktuell einen gemeinsamen Kontrahenten bei der Region, Umweltdezernentin Christine Karasch. Aus ihrem Dezernat stammt der Vorschlag, rund 10 Prozent der Leine stärker vor menschlicher Nutzung zu schützen. Gleichzeitig steht die CDU-Politikerin im September zur Wahl für das Amt der Regionspräsidentin.

In Otternhagen bestärkte SPD-Gegenkandidat Steffen Krach seine Kritik an der Vorabversion. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, das Beteiligungsverfahren hat gerade begonnen. Ich hoffe, dass wir noch einen guten Kompromiss finden“, so Krach. Die Fraktionsvorsitzende der SPD-Regionsfraktion, Silke Gardlo, bekräftigte das Nein ihrer Partei zum Nachtangelverbot. „Es kommt jetzt darauf an, wie sich unser Koalitionspartner verhält. Wir bleiben bei unserer Haltung“, so Gardlo.

Ralf Gerken vom Anglerverband Niedersachsen (links) informiert die SPD-Politiker zum Nachtangelverbot: Die Bundestagskandidatin der SPD, Rebecca Schamber (gelber Mantel), Regionsabgeordnete Christina Schlicker (Fünfte von links), die Fraktionsvorsitzende der Regions-SPD, Silko Gardlo, und der Regionspräsidentschaftskandidat der SPD, Steffen Krach (rechts). Quelle: Mario Moers

Die Argumente der Angler

Konkret fordern die Angler, die Leine künftig stärker als Gesamtökosystem zu betrachten. „Der Fokus von Naturschutzverbänden liegt immer bei den Tieren außerhalb des Wassers, dabei zeigen die Fischbestände am besten, wie es um den Fluss steht“, erklärt Ralf Gerken, Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Anglerverband. Die Region müsse sich bemühen, der Leine „mehr Platz“ zu geben. Eine (fisch-)artenreiche Leine sei nur möglich, wenn man den Fluss renaturiert. Dazu gehöre die Reaktivierung von Altarmen und das Wiederherstellen der ursprünglichen „Auendynamik“. „Seit die Menschen den Bereich um die Leine im Mittelalter massiv gerodet haben, haben Erosionsprozesse die Leine von einem weit verzweigten Flusssystem in ein enges, tiefergelegtes Bett gedrängt“, erklärt Gerken. „Wenn wir die Richtlinien für das Schutzgebiet erfüllen wollen, müssen wir das angehen“, so Gerken.

Von Mario Moers