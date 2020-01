Bordenau

Mitglieder des Angelsportvereins Neustadt haben am Wochenende unter Leitung von Frank Ritter die Kopfweiden an der Alten Leine gepflegt. Die Angler und Naturschützer beschneiden jedes Jahr an einem anderen Vereinsgewässer die Kopfweiden, um zu verhindern, dass die Bäume unter der Last der schweren Äste auseinanderbrechen. Bei der sogenannten Schneitelung wird das Astwerk in wenigen Metern Höhe gestutzt. So kann die Weide neue Triebe bilden und bleibt gesund. In der Vergangenheit hatte die Arbeit, welche alle fünf bis sechs Jahre wiederholt werden muss, noch weitere wichtige Funktionen: Der Schnitt lieferte auch den Rohstoff zum Flechten von Körben und wurde als Baumaterial in Fachwerkhäusern genutzt.

Die Äste der Weiden werden gestutzt, sonst werden sie dem Baum zu schwer. Quelle: Wilfried Knigge

Kopfweiden sind wichtiges Kulturgut

Großen Wert legen die Vereinsmitglieder bei ihren Pflegearbeiten darauf, den gesamten Lebensraum zu betrachten. „In der zunehmend enger werdenden Kulturlandschaft bieten die Weiden mit ihren Hohlräumen und Spalten wertvollen Lebensraum. Sie bieten Unterschlupf für Insekten, Käfer und Vögel“, sagt der Vereinsvorsitzende Holger Machulla. Die auffälligen Bäume seien daher ein wichtiger Bestandteil eines vielfältigen Landschaftsbildes und ein wichtiges Kulturgut.

Nach getaner Arbeit stehen schon die nächsten Aufgaben an: In diesem Jahr ist geplant, weitere Weiden nachzustecken. Grund dafür ist der im vergangenen Jahr offenbar besonders große Appetit eines Uferbewohners. Denn das zweite Wappentier des Angelvereins, der Biber, hat erhebliche Lücken in die Baumbestände am Ufer gefressen.

Lesen Sie auch:

Von Alexander Plöger