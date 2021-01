Bordenau

Die Stiftung Bordenau hat eine neue Vorsitzende. Die 61-jährige Annegret Scholz übernimmt das Ehrenamt von Gerda Besier-Scholz. Coronabedingt musste die Wahl in diesem Jahr per Post durchgeführt werden. Eine konstituierende Sitzung fand bereits online statt. Ebenfalls neu im Vorstand ist Claudia Stolte (Öffentlichkeitsarbeit). Stellvertreter bleibt Malte Borges, im Amt bestätigt wurden außerdem Justus Jeep (Finanzen) und Thomas Maske (Protokoll).

Die 1990 gegründete Stiftung fördert historische und kulturelle Aktivitäten im Ort. Unter anderem vergibt sie jährlich Fördergeld in Höhe von rund 2000 Euro an Vereine, Gruppen und Kulturschaffende – auch in 2021. Die Antragsfrist dazu wurde auf den 21. März verlängert. Der Antrag kann auf www.stiftung-bordenau.de ausgedruckt werden. Die Vergabe der Mittel soll, wie auch die des Förderpreises, nach Möglichkeit bei einem Stiftungsfest im Sommer stattfinden.

Anzeige

Das ist Annegret Scholz

Mit Scholz rückt ein langjähriges Mitglied an die Spitze des 21-köpfigen Vereins. Scholz ist im Ort bekannt als Mitgründerin der Initiative Unser Dorf liest. Außerdem engagiert sie sich in der Dorfwerkstatt und bei der „Kultur im Gemeinschaftshaus“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Bordenau zog es die in Stade geborene studierte Lehrerin Ende der Neunzigerjahre. Den Einstieg in die aktive Dorfgemeinschaft fand sie über die Mitarbeit am „Bordenauer Faust-Projekt“ im Jahr 2000. „Es macht mir Spaß, mit vielen gemeinsam etwas im Ort zu erreichen“, erklärt sie ihre Motivation. Scholz war bereits in der Vergangenheit als Schriftführerin und Finanzbeauftragte für die Stiftung in Funktion.

„Richtiges Stiftungsleben sehen wir wohl erst wieder 2022“

Weil die Vorstandsmitglieder gemäß der Stiftungssatzung turnusmäßig wechseln müssen, übernahm Scholz das Amt von Gerda Besier-Scholz. „Das letzte Jahr war sicher das anstrengendste meiner vier Jahre als Vorsitzende“, bilanziert Besier-Scholz. So hatte man das Stiftungsfest zum 30-jährigen Bestehen im März kurzfristig absagen müssen. Besier-Scholz geht davon aus, dass auch in diesem Jahr nur wenige Veranstaltungen der Stiftung stattfinden werden. „Richtiges Stiftungsleben sehen wir wohl erst wieder 2022“, sagt sie.

Von Mario Moers