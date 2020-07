Neustadt

Wöchentlich kommen die Anonymen Alkoholiker ( AA) in Neustadt zusammen. Eigentlich. Seit vier Monaten geht das nicht. Wie sich das auf diejenigen auswirkt, die mithilfe der Gruppe trocken bleiben wollen, berichten deren Sprecher Hans und Harald, deren Nachnamen wegen der Anonymität nicht wichtig sind.

„Die meisten denken doch, dass der Spaß am Leben weg ist, wenn du nicht mehr trinkst. Stimmt nicht. Das macht richtig Spaß. Da fängt das Leben erst an.“ Hans ist es, der das mehr als einmal betont. Er ist 78 Jahre alt, seit 21 Jahren trocken und einer der AA-Sprecher in Neustadt. In der Gruppe ist er seit deren Gründung vor 20 Jahren dabei. Er versucht, keines der wöchentlichen Treffen auszulassen.

Lockdown und die Kündigung von der AOK

Im März war Schluss damit. Einerseits wegen der Corona-Pandemie, andererseits hätten sie ihren Gruppenraum im AOK-Gebäude ohnehin nicht mehr lange nutzen können. „Datenschutzgründe“, sagt Hans. Deshalb habe die AOK ihnen gekündigt. Die Geschäftsräume der Krankenversicherung seien nicht ausreichend vom AA-Gruppenraum getrennt.

Einen neuen Unterschlupf haben sie bereits in Aussicht. Im Gemeindehaus der katholischen Kirche. Die Pandemie hat es bislang aber nicht zugelassen, dass sie dort ihren alkoholfreien Einstand geben. Hans und Harald hoffen darauf, bald die Erlaubnis zu erhalten.

„Es kribbelt“: Die Hoffnung auf das nächste Treffen

„Viele rufen mich an und fragen, wann es weitergeht“, sagt Harald. Das Bedürfnis spüre er bei sich selbst auch. Es kribbele. Harald ist ebenfalls Sprecher der Gruppe, 52 Jahre alt und seit sechs Jahren trocken. Regelmäßig zusammenzukommen und sich gegenseitig zu helfen nutzen in der AA-Gruppe rund 20 Menschen. Eine Handvoll, sagt Hans, sei seit Beginn dabei. Es sei doch niemals jemand vor einem Rückfall gefeit. Vor 21 Jahren hat er das zuletzt selbst erlebt.

„Heute trinke ich nicht!“

„Wenn mich einer fragt, wie lange ich nicht mehr trinke, dann antworte ich: heute“, sagt Harald. Das ist einer der Grundsätze der AA. Sich vorzunehmen, für den Rest seines Lebens trocken zu bleiben, sei zu viel. Heute keinen Alkohol anzurühren und sich das morgen wieder vorzunehmen, das sei machbar.

Das „Heute“ funktioniert dank Selbstdisziplin und auch dank der Gruppentreffen. „Eine Woche von einem Treffen zum nächsten – das schafft man“, sagt Hans. Viele Telefonate haben die beiden mit Gruppenmitgliedern geführt, sich gelegentlich auch mit jemandem getroffen. Ein Rückfall aus dieser Zeit ist ihnen nicht bekannt. Das erleichtert und macht das Warten auf eine Zusammenkunft am neuen Ort leichter.

Muss es Alkohol sein, um Spaß haben zu können? Hans und Harald von den Anonymen Alkoholikern sagen Nein. Quelle: Beate Ney-Janßen

Was aber macht die Arbeit der AA so wertvoll? Dass jeder über sich selbst sprechen könne, sagt Harald. Ihm sei das wirklich schwergefallen. „Als ich zum ersten Mal dort war, habe ich gedacht, meine Frau hätte der Gruppe alles über mich erzählt“, berichtet er. Er hörte so viele Geschichten, wie er sie aus seinem eigenen Leben kannte. Er habe Wochen gebraucht, um von sich erzählen zu können. „Dann ist es aus mir herausgebrochen. Nach einer Dreiviertelstunde hat Hans auf den Tisch gepocht und gemeint, dass andere vielleicht auch noch reden wollen.“

Reden und zuhören helfen

Reden über sich selbst, das helfe. Und dann Menschen um sich zu haben, die verstehen, um was es gehe, weil sie es aus ihrer eigenen Biografie kennen. Menschen, die bereit seien, zuzuhören. Hans, Harald und vielen anderen hilft dieses Reden und dieses Zuhören. Es hilft ihnen, bis zur nächsten Woche durchzuhalten und nicht wieder zur Flasche zu greifen. Dass es bald weitergeht und sie nicht mehr kribbelig sein müssen, darauf hoffen die beiden Sprecher. Eine kleine Feier zum 20-jährigen Bestehen der Gruppe planen sie unabhängig davon. Ein Grillfest gemeinsam mit ihren Familien. Den ursprünglichen Plan, andere Selbsthilfegruppen zur Feier einzuladen, haben sie aufgegeben. Wegen Corona.

Infos zu den Anonymen Alkoholikern Neustadt sind im Internet auf www.aa-nrue.de hinterlegt. Telefonisch ist Harald unter (05032) 911925 erreichbar.

Von Beate Ney-Janßen