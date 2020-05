Neustadt

„Haben Sie Masken?“ Diese Frage haben ab März viele Kunden in der Königs-Apotheke in Neustadt gestellt. Masken gab es nicht, Karola Christ und Uta Witte, die dort als pharmazeutisch-technische Assistentinnen arbeiten, begannen selbst zu nähen. 1000 Euro vom Erlös der Aktion haben sie an die Neustädter Tafel gespendet.

Als die Stoffreste sich bei Christ und Witte dem Ende entgegen neigten, kamen Vorhänge und Bettwäsche zum Einsatz. Einige Freundinnen halfen ihnen beim Nähen, an den Wochenenden ratterten die Nähmaschinen durchgehend. „Montags mussten wir nach einigen Stunden feststellen, dass die ganze Arbeit des Wochenendes schon wieder verkauft war“, sagt Witte lachend.

200 Masken für die Apotheken-Kunden

Rund 200 Masken sind so entstanden, alle sind in der Apotheke verkauft worden, für zehn Euro pro Stück. „Manche Kunden haben gefragt, weshalb die Masken so teuer sind“, erzählt Christ. Sie hätten ihnen dann stets erklärt, dass die Hälfte des Verkaufspreises einem guten Zweck zugeführt werden solle. Daraufhin hätten alle gern gekauft.

Der gute Zweck, für den sich Christ und Witte entschieden haben, ist die Neustädter Tafel. Großartig finden die Leiterin der Tafel, Ulla Paczkowski, und Anna Wißmann, die als Pastorin der Johannes-Gemeinde den Träger der Tafel vertritt, die Aktion.

Neue Ehrenamtliche bei der Tafel

Das Geld können sie gut gebrauchen. Rund 190 Menschen versorgen sie jeweils montags mit Lebensmitteln. Das funktioniere auch in der Corona-Krise gut, beteuert Paczkowski. Die Hilfsbereitschaft sei groß. Zum einen gebe es viele Spenden. Zum anderen seien aber auch viele ehrenamtliche Helfer hinzugekommen, seit die Kontaktbeschränkungen gelten. „Im Alter von 20 bis 60 Jahren“, fügt Wißmann hinzu, was besonders erfreulich sei, da vom ursprünglichen Mitarbeiterstamm viele wegen ihres Alters oder Vorerkrankungen aussetzen müssen.

Von Beate Ney-Janßen