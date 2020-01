„Mordstheater im Damenclub von Marquise Crossing“ heißt das neue Stück, das die VHS-Theatergruppe Neustadt in Kürze auf die Bühne bringt. Premiere ist am Sonnabend, 22. Februar, in der Aula des Gymnasiums. Anschießend wird das Krimistück auch in Wunstorf, Garbsen und Großburgwedel aufgeführt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.