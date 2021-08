Bordenau

Bei Erdbauarbeiten auf einem Feld südlich des Bordenauer Sportplatzes haben die Arbeiter am Donnerstag, 12. August, eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dort entsteht ein Neubaugebiet. Der Grundstückseigentümer alarmierte die Polizei. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung den Fund überprüft hatte, zogen die Beamten den Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzu.

Der Sprengmeister identifizierte den Fund als 8,8-Zentimeter-Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg und stellte fest, dass der Zünder noch intakt war. Ein Abtransport über eine weitere Strecke sei zu gefährlich, entschied er. Stattdessen sollte die Granate am nächsten Tag vor Ort gesprengt werden. Die Feuerwehr sperrte den Fundort ab und sicherte ihn gemeinsam mit Kräften des Bauhofs und der Polizei Neustadt.

Kontrollierte Sprengung auf dem Acker

Am Freitag gegen Mittag transportierten die Fachleute den Sprengkörper schließlich auf einen nahe gelegenen Acker. Die Sicherheitskräfte sperrten das Gelände mithilfe von Mitarbeitern des Ordnungsamts im Radius von rund 300 Metern ab. Anwohner mussten nicht evakuiert werden, wie Alexander Benne berichtet, der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. Um 13.02 Uhr ließen die Kampfmittelbeseitiger die Granate kontrolliert detonieren.

In der Nähe des Dorfteichs stand während des Zweiten Weltkriegs eine Flakstation. Die Granate war bereits der dritte Sprengkörper, der den vergangenen Jahren in Bordenau und Umgebung an die Oberfläche kam: Im Mai 2018 fanden Bauarbeiter ein weiteres Exemplar beim Straßenbau, und im Dezember 2020 stöberten Pilzsammler im nahen Wald ebenfalls eine Granate auf.

Von Kathrin Götze