Neustadt

Am aktuellen Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ will sich auch Neustadts Arbeitskreis Regionalgeschichte beteiligen. Ein Faltblatt zu Gedenkorten im Neustädter Land, zwei Ausstellungen und auch Stadtrundgänge sind geplant. Sofern das Virus den Organisatoren keinen Strich durch die Rechnung macht.

„Wir bereiten einen Flyer vor, der alle Gedenkorte in Neustadt zusammenfasst“, sagt Hubert Brieden vom Arbeitskreis. Sämtliche Stolpersteinen, die Synagoge, die jüdischen Friedhöfe und das Mahnmal für die Opfer der Judenvernichtung zwischen den Brücken. Als zweite Publikation planten sie eine Neuauflage eines Stadtführers. Stadtführer bedeutet wie bei dem Flyer, dass es nicht um die schönen Ecken Neustadts geht, sondern um kritische Themen. Neben dem Holocaust zählt Brieden unter anderem die Hexenverbrennungen, unrühmliche Kapitel in der Geschichte des Schlosses Landestrost und Zwangssterilisationen zur NS-Zeit auf. Alles zusammengefasst und verortet in einer Broschüre.

Stadtspaziergänge mit Megafon – wegen des Abstands

Wer weniger lesen, dafür aber umso mehr vom jüdischen Leben in Neustadt hören möchte, dem empfiehlt Brieden die Teilnahme an einem seiner Stadtspaziergänge oder an Gedenkveranstaltungen. „Um Abstand halten zu können, haben wir uns ein Megafon gekauft“, sagt er und versichert, dass alle Gedenkveranstaltungen im Freien stattfinden werden. Der erste Spaziergang ist für Sonntag, 16. Mai, 11 Uhr, geplant, mit Treffpunkt am Mahnmal.

Arbeitskreis fordert würdigen Umgang mit Mahnmal Das Mammamobil und ein Dixie-Klo, die den Blick auf das Mahnmal Zwischen den Brücken verstellten, ein überquellender Mülleimer und ein „insgesamt verwahrloster Eindruck“ des Platzes – mit diesen Hinweisen hat sich der Arbeitskreis Regionalgeschichte bereits im Dezember an Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst gewandt. Mit der Bitte, diese „unhaltbaren Zustände“ zu beenden. Damit ein angemessenes privates und öffentliches Gedenken möglich ist. Herbsts Antwort kam vor einigen Tagen. Gehandelt hatten Stadtverwaltungsmitarbeiter aber bereits zuvor. So wurde der Lkw-Anhänger, in dem Brustkrebs-Untersuchungen vorgenommen werden, von dem Denkmal zunächst abgerückt. Mittlerweile ist er nicht mehr in Neustadt stationiert, wird aber in 2022 erneut kommen. Die Verantwortlichen prüften, ob dann ein anderer Standort gewählt werden könne, sagt Herbst. Gleichzeitig teilte er mit, dass die Stadt den Turnus der Müllentsorgung durch städtische Mitarbeiter erhöht hat. Es sei „unbedingt wünschenswert“, dass das Denkmal großflächig frei bleibe, schreibt der Bürgermeister.

Nicht ganz so groß ist die Zuversicht des Arbeitskreises im Hinblick auf die Ausstellungen, die für den Herbst vorbereitet werden, und weitere Indoor-Veranstaltungen. Können sie in der Pandemie öffentlich stattfinden? „Wir planen ganz normal“, sagt Brieden. Also so, als ob es das Virus nicht gäbe.

Neustadts NS-Schatten von 1945 bis heute in Ausstellung

Die Ausstellung „Verschweigen und erinnern – der lange Schatten der NS-Diktatur“ ist momentan in Konzeption. Sie soll in der Residenz am Rosenkrug gezeigt werden und setzt sich mit den Nachwirkungen der NS-Zeit in Neustadt von 1945 bis heute auseinander. In der VHS (Leinepark) wird „Jüdisches Leben in Neustadt“ gezeigt – das Festjahr ist für den Arbeitskreis eine willkommene Gelegenheit, diese Ausstellung ein weiteres Mal zu präsentieren.

Brieden hofft auch darauf, Vorträge und ähnliches in Räumen durchführen zu können. Aktuelle Informationen bietet die Homepage www.ak-regionalgeschichte.de.

Von Beate Ney-Janßen