Stöckendrebber

Was würden Altertumsforscher 4000 Jahre in der Zukunft bei der Analyse einer Kaffeetasse auf unser aktuellen Leben schließen, wenn sie das Gefäß wiederentdecken? Auf einem Acker westlich von Stöckendrebber versuchen Archäologen derzeit, ein ähnliches gelagertes Rätsel zu lüften. Bei Grabungen wurden dort jüngst die Scherben eines vermutlich jungsteinzeitlichen Riesenbechers entdeckt. Dabei handelt es sich um ein Gefäß, das unseren Vorfahren an der Schwelle zur Bronzezeit zur Aufbewahrung von Lebensmitteln diente. Anhand kleinster Merkmale, wie der töpferischen Beschaffenheit des Randes, können Wissenschaftler Rückschlüsse auf die zivilisationsgeschichtliche Herkunft schließen. Die Funde in Niedernstöcken könnten dabei helfen, den Übergang von der späten Jungsteinzeit zur frühen Bronzezeit (ab etwa 2000 v. Chr.) im heutigen Norddeutschland besser zu verstehen.

Stromtrasse führt über Feuerstelle

Spuren einer ehemaligen Feuerstelle sind noch deutlich im Erdreich zu erkennen. Bei den Grabungen in Stöckendrebber wurden bereits Teile vermutlich (spät-)steinzeitlicher "Riesenbecher" entdeckt. Diese Keramik ist ein Hinweis auf die sogenannte Einzelgrabkultur, die zwischen der Spätzeitzeit und der frühen Bronzezeit angesiedelt ist. Quelle: Mario Moers

Die beachtenswerte Entdeckung steht im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der Stromtrasse Südlink. Der Biokartoffelacker und Fundort westlich des Mastenbruchgrabens liegt genau in dem Korridor. Die Stromleitung wird also ziemlich genau dort verlaufen, wo die Forscher gerade steinzeitliche Feuerstellen freilegen. Nachdem im März der Trassenverlauf durch das Neustädter Land von den Netzbetreibern bekannt gegeben wurde, hatten Archäologen begonnen, vielversprechende Abschnitte zu untersuchen. Der Neustädter Archäologe Klaus Gerken und der Hobbyarchäologe Thomas Piche halfen ehrenamtlich – und sie wurden fündig. „Wir schauen uns an, welche Bereiche im Trassenverlauf siedlungsträchtige Areale sind“, erklärt Gerken das Vorgehen.

Der 65-jährige war 2015 maßgeblich an der aufsehenerregenden Entdeckung eines jungsteinzeitlichen Siedlungsplatzes in Niedernstöcken beteiligt. Der Fund hatte für Furore gesorgt, weil man bisher angenommen hatte, dass eine bäuerliche Kultur nördlich von Hannover sich erst um 4000 v. Chr. entwickelte. Die Entdeckung von Hausgrundrissen, Steinwerkzeugen und spezifisch verzierter Keramik in Niedernstöcken galten als Beleg, dass die Menschen hier doch bereits mehr als eintausend Jahre früher mit der Landwirtschaft begonnen hatten.

Dieses sogenannte Flintbeil fanden die Archäologen Klaus Gerken (Neustadt) und Thomas Piche (Helstorf) auf einem Acker westlich von Stöckendrebber. Es lässt sich aufgrund seines Schliffs auf eine Zeit zwischen 2500 und 2000 Jahre vor Christus verorten. Quelle: Klaus Gerken

Im benachbarten Stöckendrebber wurden neben den Scherben eines sogenannten Riesenbechers bislang unter anderem ein Flintbeil, Gruben und mehrere Feuerstellen entdeckt. „Die Funde deuten auf eine Besiedelung hin, vermutlich um 2500 bis 2000 v.Chr.“, sagt Gerken. Was die Steinzeitmenschen in Stöckendrebber getrieben haben, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur mutmaßen.

Die Funde werfen Fragen auf. Etwa wozu die etwa einen halben Meter in der Erde deutlich erkennbaren Feuerstellen dienten. „Aus welchen Gründen dort Feuer gebrannt haben, erschließt sich uns noch nicht. Wenn es auch aussieht wie Kohlenmeiler, ist das unwahrscheinlich. Denn Metallverarbeitung gab es hier damals noch nicht“, sagt Gerken.

Rätselhafte Muster

Eine in Stöckendrebber gefundene Scherbe zeigt, ähnlich der hier abgebildeten, umlaufende Furchen, die typisch für eine bestimmte Art der Keramik in der Spätsteinzeit ist. Die Funde aus Stöckendrebber werden derzeit gewaschen und aufbereitet und können deshalb nicht gezeigt werden. Quelle: privat

Widersprüchlich erscheinen auch die Verzierungen auf den gefundenen Keramikscherben. Eine weist plastisch ausgearbeitete horizontale Wellenlinien auf. Das ist typisch für eine Epoche, die von Archäologen entsprechend dem vorherrschenden Bestattungsritus als Einzelgrabkultur bezeichnet wird. Eine andere zeigt konkave Furchen, sogenannte Kanneluren. „Die finden sich typischerweise eher am Ende dieser Epoche. Wie das zeitlich zusammenpasst, muss man sich anschauen“, sagt Hildegard Nelson, Gerkens Frau und ebenfalls Archäologin am Landesamt für Denkmalpflege in Hannover.

Warum genau dieser Übergang von der Spätsteinzeit zur Bronzezeit für die Forschung so interessant ist? „Wir wissen, dass wir so gut wie nichts wissen über diese Zeit und Kultur in unserem Raum. Deshalb ist jede Information, die ein neuer Fundplatz liefert ungemein wichtig“, sagt Gerken. Es ist die Entwicklung der Menschen von Jäger und Sammlern zu Bauern und Metallhandwerkern, die regional sehr unterschiedlich stattfand.

Der Neustädter Archäologe Klaus Gerken (im Bild) entdeckte zusammen mit dem Helstorfer Thomas Piche einen möglicherweise spätsteinzeitlichen Siedlungsort auf einem Acker westlich von Stöckendrebber. Quelle: privat

Südlink: Landwirte fordern Entschädigung Die Landwirte Friedrich Bohm und Florian Rempe freut es, dass Menschen schon vor 6000 Jahren den Wert ihres fruchtbaren Ackers zu schätzen wussten. Noch glücklicher wären sie aber, wenn auch auch die Entschädigung für die Aufgabe genau dieses Bodens im Zuge des Stromtrassenbaus Südlink entsprechend ausfiele. In Stöckendrebber schneidet der designierte ein Kilometer breite Korridor, in dem die Leitungen verlegt werden, die Felder mehrerer Landwirte. Vorschläge für alternative Verläufe, wie sie auch Bohm und seine Kollegen vor Ort offiziell eingereicht haben, blieben bislang von den Netzbetreibern unberücksichtigt. „Ob hier ein paar Bauern rumpupsen, ist bei so einem Projekt offenbar völlig egal“, kritisiert Bohm den bisherigen Planungsprozess. Wenn schon die Vorschläge der Grundstücksbesitzer nicht berücksichtigt würden, gehe es nun darum, angemessene Entschädigungen für die Landwirte sicherzustellen, sagt er. 10 Euro pro Quadratmeter im Jahr für die Eigentümer, lautet eine Forderung des Landvolks Hannover, der sich auch Bohm und Rempe anschließen. Das Landvolk fordert außerdem eine wiederkehrende Entschädigung für Pächter, die auf den Böden über der Leitung mit massiven wirtschaftlichen Schäden rechnen. „Derjenige, der in dem Korridor wirtschaftet, wird die Trasse zu spüren bekommen“, sagt Torsten Nordmann, Geschäftsführer des Landvolks Hannover. „Man muss sich die fruchtbare Bodenschicht vorstellen, wie die Haut. Wo dieses komplexe System gestört wird, wächst es nie wieder wie vorher“, sagt Landwirt Rempe. Gegen die kleine Operation, wie sie die Archäologen derzeit auf ihrem Acker vornehmen, haben sie dagegen gar nichts einzuwenden. Die Forscher bedanken sich ihrerseits. „Wir würden der Familie Bohm gerne für ihr Entgegenkommen danken“, so der Archäologe Klaus Gerken.

Die laufende Grabung haben inzwischen Mitarbeiter des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege übernommen. „Unsere Aufmerksamkeit gilt gerade verstärkt den Funden entlang der Südlink-Trasse“, sagt Bezirksarchäologe Friedrich Wilhelm Wulf. Im Neustädter Land liegen besonders Areale zwischen Basse und Scharnhorst und Bereiche westlich von Mandelsloh im Fokus der Archäologen.

Von Mario Moers