Auf den Spuren von Neustadts Stadtgründern ist jetzt ein internationales Archäologenteam unterwegs. Zusammen haben das Museum Nienburg, die Australian National University in Canberra und die Kommunalarchäologie Schaumburger Landschaft eine neue Ausgrabungskampagne auf der Burg Wölpe in Nienburg-Erichshagen begonnen. Seit 2011 arbeiten die Kommunalarchäologen mit wechselnder Unterstützung an dem Projekt.

Grafengeschlecht verlegt Stammsitz an die Leine

Die Grafen von Wölpe hatten ihren Hauptsitz bis ins 13. Jahrhundert hinein dort, bevor sie ihn nach Drakenburg und wenig später nach Neustadt auf den „ Rouven Barg“ verlegten, den „Rauen Berg“ am Leineufer, nach dem die Stadt bis heute benannt ist. In Erichshagen wird aktuell an der Erfassung von Grundrissen einer Turmhügelburg gearbeitet, wie sie etwa ab dem 13. Jahrhundert auch in Neustadt gestanden haben muss. Überreste dieser sogenannten Motte sind vor fast zwei Jahren bei Testgrabungen am Schloss Landestrost gefunden worden.

Internationales Team gräbt in Erichshagen

Dort bleiben die Überreste der Burg zunächst unberührt, so weit das die Bauarbeiten am neuen Westflügel für das Schloss Landestrost zulassen. In Erichshagen wird dagegen seit Jahren fleißig gegraben, und zwar sogar mit internationaler Unterstützung: Zu Gast sind 18 australische Studenten, ein Dozent und ein Professor des Fachbereichs Archäologische Wissenschaften, dort School of Archaeology & Anthropology genannt. Sie werden vom Göttinger Archäologen Frank Wedekind auf der Burg betreut.

Gebäude aus der Anfangszeit wird freigelegt

Bei der Burg Wölpe handelt es sich um den Stammsitz der Grafen Wölpe, sie wird Mitte des 12. Jahrhunderts das erste Mal in den Schriftquellen erwähnt. Die Burg wurde mehrfach zerstört und wiederaufgebaut, zuletzt befanden sich dort bis ins 19. Jahrhundert Gebäude des Amtes Wölpe. Über die Bebauung selbst ist aber noch wenig bekannt. In der jüngsten Grabungskampagne wurden Teile eines Gebäudes angeschnitten – in diesem Jahr soll nun der komplette Grundriss erfasst werden. Es ist aufgrund der Lage und des Baumaterials ein Gebäude aus der Anfangszeit der Burg.

Tag der offenen Grabung am Mittwoch

Um die Öffentlichkeit zu informieren, laden die Kooperationspartner zu einem Tag der offenen Grabung am Mittwoch, 18. September, von 13 bis 17.30 Uhr ein. Sie ist über einen Weg an der Celler Straße, gegenüber dem Zollweideweg, zu erreichen und ausgeschildert. Das Projekt wird von der Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, vom Landschaftsverband Weser-Hunte und der Wirker-Stiftung gefördert. Tatkräftige Unterstützung leistet seit vielen Jahren der private Arbeitskreis Burghügel Wölpe, dessen Mitglieder das Gelände vorbereitet haben und auch sonst immer mit unkomplizierter Hilfe zur Verfügung stehen, wie Projektassistentin Imke Appelt berichtet.

Spuren weisen auf Stadtgründer hin Graf Bernhard von Wölpe gründete sowohl das Kloster Mariensee als auch im Jahr 1215 die Stadt Neustadt, die dann auch Münzstätte war. Dort wurden Wölper Silberpfennige geprägt. Das Geschlecht der Wölper ist mangels männlicher Nachkommen im 14. Jahrhundert ausgestorben, nach ihnen übernahmen die Welfen die Stadt. Noch heute werden verdiente Bürger der Stadt mit dem Wölper Pfennig geehrt, und die beliebte Löwenstatue auf dem Platz Zwischen den Brücken bewacht Wölper Silberpfennige. Nach den Grafen haben sich auch die Wölper Löwen benannt, das Drum & Bugle Corps der Neustädter Feuerwehr. Und im neuen Wohngebiet Auenland erinnert der Wölper Ring an sie.

