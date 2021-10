Mandelsloh

Die Mitglieder der Mandelsloher Geschichtswerkstatt sind „gespannt wie Flitzebögen“, berichtet Klaus Meichsner. Interessiert verfolgen sie die archäologischen Untersuchungen, die derzeit auf dem Grundstück für das neue Feuerwehrhaus stattfinden. Der Ort, der noch vor einigen Wochen wie jede andere Pferdeweide aussah, bewahrt unter der Grasnarbe eine bewegte Vergangenheit.

Seitdem hat sich das 5000 Quadratmeter große Gelände an der Mandelsloher Straße/ Ecke Enge Straße in eine Grabungsstätte verwandelt. Wie Ortskundige wissen, stand auf der grünen Wiese bis 1922 das Mandesloher Gutshaus. Kochscher Hof wurde das geschichtsträchtige Gelände genannt. Auf historischen Postkarten wird es sogar als ehemaliges „Ritterschloss“ tituliert. Doch ein Brand im Jahr 1922 zerstörte das Wohnhaus. Eine Scheune, seinerzeit von den Flammen verschont, wurde um 1950 abgetragen. Zuletzt waren nur noch die Stelen des Eingangstores am Rand der Einfriedung übrig geblieben, wie eine Aufnahme aus dem Jahr 1984 zeigt. Auch diese Relikte sind inzwischen verschwunden. „Die haben wohl die Grundstücksinhaber mitgenommen“, vermutet Meichsner.

Aus Kochs Hof wird das Feuerwehrgerätehaus

Weil 2022 auf einem 5000 Quadratmeter großen Abschnitt des Geländesein neues Feuerwehrgerätehaus entsteht, nutzen Fachleute eines Nienburger Unternehmens seit Juli die Gelegenheit, nach Zeugnissen der Vergangenheit zu forschen. Ein üblicher Vorgang, bevor Gelände wieder überbaut und für Jahrzehnte nicht mehr zugänglich sein wird. „Vielleicht finden sie ja den Brunnen des Gutshofes“, so Meichsners ganz persönliche Hoffnung. Bei archäologischen Untersuchungen im Jahr 2015 wurden beispielsweise am Nordrand von Niedernstöcken, rund sechs Kilometer von der aktuellen Grabung entfernt, Relikte aus der Jungsteinzeit gefunden. Auch Meichsner kann sich gut vorstellen, dass hier möglicherweise schon Menschen siedelten, bevor schriftliche Beurkundungen begannen.

Ab 1492 sind den Mitarbeitenden der Geschichtswerkstatt jedenfalls alle Besitzer des erst adeligen und dann freien Gutes bekannt. Zuerst war Hermann von Mandelsloh Inhaber vom „Potthof“. 18 weitere folgten, teils durch Erbgang, teils durch Kauf. So wurde 1773 Caspar Ludwig von Bothmer neuer Eigentümer der Hofstelle. Gertrud Koch war die letzte Inhaberin, als das Wohnhaus im Jahr 1922 ein Raub der Flammen wurde und mit dem Gebäude auch Bücher, Urkunden und Bilder mit verbrannten.

Enorme Erdbewegungen

Meichnser wüsste nun zu gerne, was sich unter den grünen Planen befindet. Auch gelbe Quadrate, in schwarz beschriftet, lassen sich durch den Zaun erkennen. Aber die Menschen, die auf dem Gelände teils mit schwerem Gerät, teilweise händisch arbeiten, verraten noch nichts über ihre Entdeckungen. Mit bloßem Auge lässt sich gut erkennen, dass neben Raseneisensteinen auch bearbeiteter Sandstein und Backsteine ans Tageslicht befördert wurden. Teile eines Fundamentes lassen sich ebenso identifizieren, wie Kieferteile eines Tieres.

Bis die Forschungsergebnisse vorliegen, sichten Mitarbeitende der Geschichtswerkstatt die bereits vorliegenden schriftlichen Quellen und Dokumente zum Thema Gut Mandelsloh. Aber nicht alle Quellen berichten Korrektes. So heißt es in dem Neudruck des Buches „Die Rittergüter der Fürstentümer Calenberg, Göttingen und Grubenhagen“, von 1912 über den Ort:

„Mandelsloh liegt im Fürstentum Calenberg, im Kreise und Amtgerichtsbezirk Neustadt am Rübenberge. Mandesloh ist Kirchdorf und Post- und Eisenbahnstation. Das Gut hat ausweislich des Güter-Adressbuchs eine Größe von 85 Hektar 5a. Davon sind 35 Hektar Ackerland und Gärten, 16 Hektar Wiesen, 37 Hektar Weide, 4 Hektar Holzungen. Bewirtschaftet wird es mit sieben Pferden, 25 Stück Rindvieh, 200 Schafen und 12 Schweinen. Das Gut ist freies Eigentum von Hermann Koch in Mandelsloh.“

Fotos oder Zeichnungen gesucht

Das Projekt einer eigenen Eisenbahnstation in Mandelsloh war zur damaligen Zeit zwar geplant, wurde aber verhindert und bekanntlich nie umgesetzt, recherchierten die Mitarbeitenden der Geschichtswerkstatt. Die Zuordnung als Kirchdorf und Poststation sind dagegen zutreffend.

Wer Fotos, Zeichnungen oder weiteres Material zur Mandelsloher Geschichte ab 1871 und insbesondere zu Kochs Hof besitzt, kann sich an gerne an Udo Möller unter Telefon (05072) 1464 oder per E-Mail: Geschichtswerkstatt@mandelsloh.net wenden. Wer mitforschen möchte ist ebenfalls willkommen. Pandemiebedingt sollten die nächsten Termine bei Udo Möller erfragt werden. Die Ergebnisse der weiteren Recherchen werden im Internet auf www.geschichtswerkstatt.mandelsloh.net veröffentlicht.

