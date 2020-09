Neustadt

Verbergen sich unter einem Acker an der Mecklenhorster Straße Spuren von historischen Besiedelungen? Seit Montag werden 25 Hektar Land zwischen dem Ortsausgang und Otternhagen archäologisch untersucht. Auf dem Gelände soll ab dem Frühjahr 2021 eine große Erweiterung des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) für Nutztiergenetik entstehen. Die Voruntersuchung des Bodens soll ausschließen, dass dabei möglicherweise wertvolle Bodendenkmäler überbaut oder zerstört werden. Die Erkundung der Fläche ist also erst einmal reine Routine. „Wir gehen davon aus, dass nichts gefunden wird“, sagt Sabine Hauptmeyer-Maruschke, Baudirektorin des staatlichen Baumanagements Weser-Leine. Der beauftragte Experte schließt jedoch nicht aus, dennoch auf interessante Relikte aus der Vergangenheit zu stoßen – oder auf tote Haustiere.

Das Grab von „Nachbars Lumpi“

Die Karte zeigt, wie die 25 Hektar große Fläche künftig entwickelt wird. Sie wird Teil eines großen Tierforschungszentrums des Friedrich-Löffler-Instituts. Quelle: Mario Moers

„Das wir bei einer archäologischen Untersuchung auf das Grab von Nachbars Lumpi stoßen, kommt immer wieder mal vor“, sagt Ingo Jüdes. Der Grabungsexperte des Unternehmens Denkmal 3D aus Vechta steht am frühen Morgen im taunassen Gras neben dem Acker. In der Entfernung liegt ein Schleier Frühnebel über dem Boden. Das unsichtbare zu entdecken ist sein Job. Jüdes hat sein seltenes Handwerk in Trier gelernt. In der einstigen Römerstadt fand er schon ein Amphietheater und einen Tempel in der Erde.

Was könnte in Mecklenhorst verborgen sein? „In Nordwest-Niedersachsen sind Funde aus der Eisenzeit (800 bis 50 Jahre vor Christus) sehr verbreitet. Sie machen fast 50 Prozent unserer Befunde aus“, sagt er. Nicht selten sind auch Scherben oder Hinweise auf mittelalterliche Bauten. Die können Experten, wie auch die frühzeitlichen Gruben oder Brunnen, anhand dunkel gefärbter Flecken in tieferen Bodenschichten erkennen. Um sie zu finden, werden mit Bagger in dieser Woche sogenannte Suchschnitte ausgehoben. Das sind 50 bis 70 jeweils vier Meter breite Gräben. In dem oberflächlichen Ackerboden ist die Geschichte nicht zu erkennen. „Wir bezeichnen ihn als gestört, weil er ja zigmal umgegraben wurde“, sagt Jüdes.

Fundquote beträgt 60 Prozent

Wie tief sie graben müssen, hängt auch von den historischen Ackerbaumethoden einer Gegend ab. In Nordwestdeutschland haben Bauern auf sandigen Böden mitunter Gras und Heide ausgebracht, um ihn nährstoffreicher zu machen. Diese sogenannten Eschböden haben aus archäologischer Sicht den Vorteil, dass tiefer liegende historische Schichten vom Pflug verschont blieben. „Eschböden wurden meist in der Nähe von Siedlungen angelegt. Oft auf Flächen, die gerade heute wieder begehrtes Bauland sind“, sagt Jüdes. Bei etwa 60 Prozent der Voruntersuchungen würden er und seine Kollegen fündig.

Sabine Hauptmeyer-Maruschke, Baudirektorin des Staatlichen Baumanagements Weser-Leine. Die Behörde baut die 100-Millionen-Euro-Erweiterung des Friedrich-Löffler-Instituts in Mecklenhorst. Quelle: Mario Moers

Aufseiten des Auftraggeber, des Staatlichen Baumanagements Weser-Leine, wäre man auch glücklich, wenn der Acker keine Geheimnisse birgt. „Wir gehen davon aus und hoffen, dass nichts gefunden wird“, sagt Baudirektorin Sabine Hauptmeyer-Maruschke. Die Erweiterung des Tierforschungszentrums wird mit veranschlagten 100 Millionen Euro die teuerste Baustelle Neustadts. Mit einer Verzögerung durch mögliche weitere Grabungen rechnet aber auch Jüdes nicht. „Im Frühjahr wird wohl es losgehen können.“

