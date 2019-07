Hagen

Die am Montag begonnene Sanierung der Hagener Ortsdurchfahrt (Landesstraße 192) dauert einen Tag länger als ursprünglich vorgesehen. Wegen eines Schadens im Asphaltmischwerk kann das für die Deckschicht benötigte Material nicht wie geplant am Mittwoch geliefert werden. Die Asphaltierungsarbeiten sollen stattdessen am Donnerstag und Freitag, 11. und 12 Juli, stattfinden. Die Hagener Straße kann voraussichtlich am Sonnabendmorgen, 13. Juli, wieder freigegeben werden.

Autofahrer, die aus Nöpke, Borstel, Dudensen und Hagen beispielsweise nach Neustadt möchten, müssen bis dahin Umwege über Büren, Mariensee und Empede in Kauf nehmen. Wer aus Neustadt oder Eilvese nach Hagen möchte, sollte ebenfalls diese Strecke nehmen. Wahlweise können Nöpke, Borstel und Hagen auch über die B6 in Richtung Nienburg erreicht werden. Die Bundesstraße ist dann an der Abfahrt Linsburg zu verlassen. Über Linsburg und Wenden gelangt man nach Nöpke.

Von Kathrin Götze