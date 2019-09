Poggenhagen

Wer seine Bücherregale aufräumt, hat nun auch in Poggenhagen eine Möglichkeit, neue Leser für aussortierte Bücher zu finden. Aus einer Spendensammlung beim lebendigen Adventskalender finanziert das Dorf einen offenen Bücherschrank. Das Regal für den Literaturtausch soll an der Schautafel am Schiffgraben stehen, gleich in der Nähe des Bäckerladens.

Eröffnung feiern Ortsbürgermeisterin Monika Strecker, Initiator Harry Lohmann und möglichst viele Bücherfreunde am Mittwoch, 4. September, ab 18 Uhr an Ort und Stelle. Bücherspenden sind willkommen – und vielleicht findet auch schon mancher Besucher neuen Lesestoff.

Von Kathrin Götze