Neustadt

Äpfel, Birnen und Pflaumen reifen nicht nur in den eigenen Gärten, sondern auch auf öffentlichen Flächen. Auf den drei Streuobstwiesen der Stadt dürfen sie gepflückt werden – kostenlos, ohne Anmeldung, aber mit gebotener Vorsicht.

„In Borstel, Otternhagen und Helstorf haben wir städtische Obstwiesen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. In Borstel sind die kostenlosen Früchte an der Straße Zur Obstwiese zu finden, in Otternhagen Am Wätering und in Helstorf an der Straße Zum Obstgarten.

In Mardorf stellt die Dorfgemeinschaft an einigen Stellen, etwa am Carl-Mardorf-Weg, Apfelpflücker zur Verfügung. Die langen Stangen mit einem Netz an der Spitze stehen für jedermann nutzbar am Wegesrand.

Grundsätzlich darf sich jeder an den Streuobstwiesen bedienen. Allerdings sollten die Erntenden weder sich selbst in Gefahr bringen, indem sie in Bäume kletterten, noch die Früchte so ruppig abzupfen, dass Äste brechen.

Am Carl-Mardorf-Weg in Mardorf hat die Dorfgemeinschaft Apfelpflücker aufgestellt, mit denen Passanten sich selbst an den Obstbäumen bedienen können. Quelle: Mario Moers

Wo darf man pflücken?

Obstbäume, die mit reifen Früchten locken, stehen aber nicht nur auf Streuobstwiesen. Mancher Apfel hängt über den Gartenzaun, viele Bäume haben ihre Wurzeln vor langer Zeit in den Boden an Straßenrändern geschlagen. Wie ist es mit dem Pflücken dort bestellt?

Allgemein gilt, dass jeder Baum und jeder Strauch, der irgendwo in der Landschaft steht, jemandem gehört. Die saftige Birne im Vorbeigehen einfach mitzunehmen und zu verzehren, ist also grundsätzlich nicht erlaubt. Mundraub war sogar über lange Zeit ein Straftatbestand. Deshalb sollte man stets beim Eigentümer nachfragen, bevor man pflückt.

Wer wenig Lust hat, sich mit den jeweiligen Eigentumsverhältnissen auseinanderzusetzen, hat aber auch noch andere Möglichkeiten. So wurde vor zehn Jahren die Website www.mundraub.org eingerichtet mit dem Ziel, „essbare Landschaften“ erlebbar zu machen. Obstbäume, Beerensträucher, Kräuter und Ähnliches, die öffentlich zur Verfügung stehen, kann dort jeder eintragen. Ebenso sind die Standorte dieser, zum Beispiel in Neustadt, Suttorf und Bordenau, auf einer Karte zu finden.

Von Beate Ney-Janßen