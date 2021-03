Neustadt

Optikermeisterin Liljana Lindner kennt das weitläufige Neustädter Land. Dort ist sie aufgewachsen. Dort besuchte sie Kindergarten und Grundschule, machte an der KGS ihren Abschluss. „Ich wollte unbedingt Augenoptikerin werden“, erzählt die gebürtige Poggenhagenerin von ihren Ausbildungsplänen, die sie nach Hannover führten. Inzwischen hat Lindner ihren Meisterbrief in der Tasche. Sie kehrt zurück und wird das Neustädter Land in der kommenden Zeit noch besser kennenlernen.

Liljana Lindner misst die Sehschärfe ihrer Oma. „Sie ist kritisch und gibt mir gute Tipps“, sagt die Augenoptikermeisterin. Quelle: privat

Schon während der Lehrzeit entwickelte Lindner ihren Mobilitätsplan. „Ich komme dort hin, wo meine Kunden sind“, sagt sie. „Ob das eine Wohnung, eine Pflegeeinrichtung oder der Arbeitsplatz ist.“ Es gehe um den Ort, wo die Brille tatsächlich genutzt werde.

In Ruhe messen und anpassen

„Wer selbst nicht mehr so mobil ist, hat ja den totalen Stress, wenn er eine Brille braucht“, sagt Lindner. Die Aufregung sei dabei nur ein Faktor, der die Sehtüchtigkeit beeinflussen und zu ungenauen Messergebnissen führen könne. Auch Medikamente, vor allem Betablocker, Psychopharmaka, Blutverdünner und Schilddrüsenmedikamente wirkten auf die Leistungsfähigkeit des Augenlichtes.

Wer auf seinem eigenen Fernsehsessel oder Bürostuhl sitze, mit dem üblichen Abstand zu Fernseher, PC oder Werkbank, lasse sich alltagstauglicher analysieren. „Im stationären Ladengeschäft sitzen die Kunden auf irgendeinem Stuhl. Da kann es gut sein, dass der Winkel gar nicht so gut passt“, erklärt Lindner. Wegen des empfundenen Zeitdrucks kauften die Kunden auch eher mal eine Fassung, die ihnen nicht wirklich gefalle. „Da beugt sich mancher Kunde dem gefühlten Erwartungsdruck.“

Omas geben Optikerin viele Tipps

Zahlreiche Erfahrungen konnte sie in diesem Zusammenhang bereits sammeln: als Auszubildende, Gesellin, Meisterin und Filialleiterin zwei großer Unternehmen. „Unser Beruf ist systemrelevant“, meint Lindner. Inzwischen hat sie schon bei Neustädter Seniorenresidenzen vorgesprochen. „Die fanden meine Idee gut“, berichtet sie. Auch ihre Großmütter geben Tipps. „Die eine wohnt in Scharrel, die andere in Otternhagen, und beide nehmen kein Blatt vor den Mund“, sagt Lindner und freut sich auf weitere Rückmeldungen. Zwei Jäger hätten bereits Interesse bekundet. „Die benötigen CR39-Material, also besonders bruchfeste Gläser“, erklärt Lindner. „Ich bin der Haus- und Hoflieferant“, sagt die Meisterin scherzhaft.

Von Patricia Chadde