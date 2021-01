Neustadt

Neuer Geschäftspartner, neuer Look: Vater Wolfgang und Tochter Lisa Streicher lassen ihre Tankstelle an der Wunstorfer Straße umgestalten. Sie haben vom Hamburger Mineralölunternehmen Oil! zum Energiehandel Team gewechselt. Der neue Partner mit seinem Hauptsitz in Süderbrarup hat eine breitere Palette von Energieträgern im Angebot, dazu zählen auch Strom und Gas.

Bei der fälligen Umgestaltung lassen Streichers gleich neue Zapfsäulen mit Monitoren sowie einen Tankautomaten installieren, an dem die Kunden auch nachts auffüllen können. Seit 1988 betreibt die Familie Streicher die Tankstelle mit angeschlossener KFZ-Meisterwerkstatt und hat schon einige Umbauten hinter sich. Er betont, dass sowohl die Kraftstoffqualität wie auch die Servicequalität bestehen bleibt.

Orange-Grün statt Blau-Grün: Die Tankstelle an der Wunstorfer Straße wird umgestaltet. Quelle: Kathrin Götze

Drei Auszubildende sind im Betrieb

Zwölf Mitarbeiter hat der Betrieb. Darunter sind in diesem Jahr drei Auszubildende, zwei lernen Kfz-Mechatroniker, eine will Einzelhandelskauffrau werden. „Wir haben jedes Jahr mindestens einen Azubi – nur einmal hat sich keiner gefunden“, sagt Wolfgang Streicher, der den Betrieb bereits 1978 übernommen hat. Tankstellen im Eigentum der Betreiber sind selten, meist werden sie von den großen Anbietern verpachtet, die dann auch Vorgaben zur Betriebsführung machen. „Das wäre nichts für uns“, sagt Streicher.

Vater Wolfgang und Tochter Lisa Streicher leiten den Betrieb gemeinsam. Quelle: Kathrin Götze

Als er die Tankstelle übernahm, musste er immer noch auf eine Leiter klettern, um die Kraftstoffpreise auf der Anzeigetafel fünf Meter über dem Boden zu ändern. Heute passiert das automatisch von der Zentrale des Geschäftspartners aus und mindestens fünfmal am Tag, wie Streicher sagt. Ob bald auch Wasserstoff zum Angebot gehört? „So weit ist es ja noch nicht“, sagt Lisa Streicher, „aber die Vorbereitungen dafür haben wir getroffen.“

Wie sieht Tankstelle der Zukunft aus?

Erdgas und Autogas zählen schon zum Angebot, beim Umbau wird auch eine Adblue-Säule aufgestellt. Mit diesem Zusatzstoff wird in modernen Dieselfahrzeugen das Abgas nachbehandelt, um Stickoxid-Emissionen zu reduzieren. Man versuche, am Ball zu bleiben, sagt Wolfgang Streicher: „Keiner weiß ja, wie die Tankstelle der Zukunft einmal aussehen wird.“ Anzeige und Beleuchtung werden nun auch komplett auf energiesparende LED-Technik umgerüstet, der Strom kommt aus einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Am Donnerstag, 14. Januar, soll die Tankstelle nach zehn Tagen Umbau wieder öffnen.

Von Kathrin Götze