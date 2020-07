Eilvese

Autos parken kreuz und quer auf Schotterflächen, Fahrräder sind an Bäumen, Laternenmasten oder Zäunen angeschlossen: Mit der Park-und-ride-Situation am Bahnhof Eilvese sind die Dorfbewohner bereits seit vielen Jahren unzufrieden. Eine Besserung ist nicht in Sicht, wie sie jetzt dem Nahverkehrsplan der Region Hannover entnommen haben. Der Ausbau der Auto- und Fahrradparkplätze wurde erneut verschoben, deses Mal allerdings aus einem guten Grund: Noch ist nicht klar, ob der S-Bahn-Haltepunkt an Ort und Stelle bleiben soll.

Wird der Bahnhof noch verlegt?

Stadt und Bahn suchen seit einigen Jahren verstärkt nach Lösungen, um die ebenerdigen Bahnübergänge im Neustädter Land aufzuheben. Wie das in Eilvese möglich sein soll, ist aber noch offen. Eine Brücke oder ein Trogbauwerk am Standort des Bahnhofs zu bauen scheint schwer umzusetzen zu sein, die Bebauung reicht dicht an die Kreuzung heran. Eine Trogstrecke unterquert die Bahn einige Hundert Meter weiter, am Balschenweg.

Stadt hat Flächen für Parkplatz schon gekauft

Viele Autos stehen auf den Parkflächen am Bahnhof in der Corona-Krise nicht. Die Eilveser wünschen sich aber eine Lösung – auch für die Zeit danach. Quelle: Kathrin Götze

Doch die Station dorthin zu verlegen, ist wegen der steilen Böschungen jedoch schwierig. Und die Durchfahrt ist ohnehin zu niedrig für große landwirtschaftliche Fahrzeuge. „Im Dorf wohnen noch einige Bauern, die auch Flächen östlich der Bahn haben“, sagt Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker ( SPD). „Die können nicht den Umweg über die B 6 nehmen, wie es auch schon vorgeschlagen wurde.“ Mit dieser Problemlage sieht es nicht danach aus, als ob sich rasch etwas tun würde. Flächen für Parkplätze in Bahnhofsnähe hat die Stadt allerdings schon gekauft.

Schließlich wird schon lange eine Lösung für das Problem gesucht: Einen ersten Anlauf, die Parkflächen anzulegen, gab es schon in den Neunzigerjahren, wie die Ortsbürgermeisterin berichtet. Damals hatten Poggenhagen und Hagen ihre Anlagen erhalten. Doch bevor Eilvese an der Reihe war, hätten sich der damals zuständige Verband Großraum Hannover und die Stadt darüber zerstritten, wer die Folgelasten der Ausbauten tragen soll. Eilvese ging leer aus.

Ortsräte und Bahn-Vertreter treffen sich im September

Außerdem setzt sich der Ortsrat nach Anregung eines Bürgers für einen weiteren Lärmschutz entlang der Bahnstrecke im Dorf ein. Allerhand Fragen rund um Bahn, Lärmschutz und den Ersatz der ebenerdigen Übergänge wollen die Planer der Stadtverwaltung in einem Gespräch mit Vertretern der betroffenen Ortsräte und der Bahn im September besprechen, wie Schlicker jetzt erfahren hat. Vielleicht zeichnet sich bis dahin eine Lösungsmöglichkeit ab.

