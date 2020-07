Neustadt

Die Schulleiter der weiterführenden Schulen und die Wirtschaftsförderung appellieren eindringlich an Betriebe, auch in schwierigeren Zeiten weiterhin Ausbildungsplätze anzubieten. Burkhard Jonck (Kooperative Gesamtschule), Rainer Gieraths (Leineschule) und Reinhard Sell (Gymnasium) wollen gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Uwe Hemens Unternehmen aktiv unterstützen.

Für die Abschlussklassen des aktuellen Jahrgangs, aber auch für die kommenden Jahre prognostizieren die Schulleiter erschwerte Bedingungen. Neben den allgemeinen Einschränkungen komme für die Schüler hinzu, dass viele berufsorientierenden Maßnahmen ausfallen. Schulpraktika zählten ebenso dazu wie Ausbildungsmessen. Und weder Ausbildungsbotschafter noch Unternehmen hätten sich im Unterricht präsentieren können.

Trotz der unzweifelhaft schwierigen wirtschaftlichen Situation sei es aber notwendig, jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Ihre Zusammenarbeit mit Betrieben im Hinblick auf die Planung von Praktika und Studium bieten Schulen und Wirtschaftsförderung deshalb an. Unternehmen können ihren Gesprächsbedarf bei Hemens per E-Mail an info@wifoe-neustadt.de anmelden. Er vermittelt dann die Ansprechpartner in den Schulen.

Von Beate Ney-Janßen