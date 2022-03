Neustadt

Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn sie von mehr Frauen regiert würde? Wie fest verankert sind eigentlich die Rechte der Frauen in unserer Gesellschaft, die gleichzeitig an vielen Stellen eine Retraditionalisierung überkommen geglaubter Rollenbilder ermöglicht. Stoff zum Nachdenken und Fragenstellen liefert die Ausstellung „Kunst Frauen Rechte“, die am Weltfrauentag in der Liebfrauenkirche eröffnet worden ist.

Das Grußwort sprach die stellvertretende Bürgermeisterin Jasmina Cortese in Vertretung der Schirmherrin Doris Schröder-Köpf. „Die toxische Männlichkeit ist ein Mitverursacher vieler weltweiter Krisen, auch dieser“, sagte sie.

Auch dieses Stück gehört zur Ausstellung „Kunst Frauen Rechte“. Quelle: Mario Moers

Lesen Sie auch Neustadt: Ausstellung Sophia’s Time zum Frauentag in Liebfrauen

Bis zum 29. März zeigt die Ausstellung Bilder der Künstlerinnengruppe „Sophia’s Time“ aus Hannover und der Region. Die Kirche ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen finden am 10., 14., 18., 22., 24. und 28. März jeweils um 16 Uhr statt. Am Mittwoch, 23. März, gibt es um 11 Uhr einen begleitenden Fachvortrag zum Thema „Weibliche Genitalverstümmelung“ im Feuerwehrzentrum, Nienburger Straße 50a. Das Cinema Neustadt zeigt am Mittwoch, 30. März, den Film „Woman“ um 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Leinepark, Suttorfer Straße 8.

Von Mario Moers