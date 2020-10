Neustadt

Ein Schloss und vielfältiges Kunsthandwerk aus 30 Werkstätten – diese ansprechende Mischung wird es in diesem Jahr erneut geben: Die Region hat die Design- und Kunsthandwerkausstellung von Sonntag, 8. November, bis Sonntag, 6. Dezember, arrangiert. Eröffnet wird sie am Sonnabend, 7. November, im Schloss Landestrost in Neustadt, Schlossstraße 1.

Etablierte Aussteller reisen aus gutem Grund aus dem gesamten Bundesgebiet zum Schlosshandel an, um ihr Können und ihre Kunsthandwerke zu präsentieren. Wandeln und handeln im Schloss ist das, was den Schlosshandel ausmacht. Aktuelle Entwicklungen im Designbereich stehen im Mittelpunkt. Die 30 Aussteller betrachten die Ausstellung am historischen Ort als Gesamtkunstwerk – was aber selbstverständlich niemanden davon abhalten soll, einen Teil dieses Kunstwerks zu erwerben und mit nach Hause zu nehmen.

Kunst und Design spielen im Schloss eine Rolle

Im vergangenen Jahr musste die Ausstellung ausfallen, aus etlichen Jahren zuvor ist sie längst etabliert und passt ausgezeichnet in das Veranstaltungsprogramm des Schlosses, in dem angewandte Kunst und Design manches Mal eine Rolle spielen. Für den Bereich Textil und Mode haben sich zehn Künstlerinnen und Künstler angemeldet, darunter Berlin Belt, Beata Foit, Marlies Fröhlich, Sylvia Harvey Fashion und Industrierelikt. Der Bereich Innendesign und Dekoration wird unter anderem vertreten von Edda Bormann, Regina Moeller und Michelle Mohr. Porzellan, Keramik und Stein präsentieren Corinna Franz, Kati Jünger und das Studio Sebes. Schmuck und Uhren kommen aus den Werkstätten Ilka Bruse, Circuit Accessories, Vitalis Kubach, Kubus-Carbonschmuck sowie fünf weiteren Ateliers.

Swing-Matinee am Sonntag

Ein musikalisches Rahmenprogramm begleitet die Besucher jeweils am Sonntag, 22. und 29. November. In seiner Swing-Matinee präsentiert das Left Bank Trio mit Geige, Kontrabass und Klavier im Großen Saal am 22. November, 11 bis 13.30 Uhr, Musik der Zwanziger- bis Vierzigerjahre. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Sonntag, 29. November, 14 bis 16.30 Uhr, treten Nicolae Gutu und Marcus Sundermeyer auf. Mit Akkordeon und Cello begleiten sie die Gäste des Schlosshandels im Großen Saal durch den Nachmittag.

Die Eröffnung ist für Sonnabend, 7. November, 16 Uhr, geplant. Da die Personenzahl begrenzt wird, ist eine Anmeldung unter kultur@region-hannover.de mit dem Betreff „Eröffnung Schlosshandel 2020“ notwendig.

Öffnungszeiten: Von Sonntag, 8. November, bis Sonntag, 6. Dezember, jeweils donnerstags und freitags, 15 bis 18 Uhr, sowie an den Wochenenden von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein barrierefreier Zugang ist nur nach vorheriger Absprache unter der Nummer (0511) 61626416 möglich.

Von Beate Ney-Janßen