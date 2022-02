Die Vernissage am Dienstag, 8. März, ist geladenen Gästen vorbehalten. Danach bieten sich aber viele Gelegenheiten, die Ausstellung anzusehen und auch mit den Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen.

Öffentliche Führungen sind für Donnerstag, 10. März, Montag, 14. März, Freitag, 18. März, Dienstag, 22. März, Donnerstag, 24. März, und Montag, 28. März, jeweils 16 Uhr, geplant. Anmeldungen sind erforderlich und werden auf der städtischen Homepage unter https://haz.li/yvx angenommen. Dort können Gruppen und Schulklassen auch um gesonderte Termine bitten. Die Führungen durch die Künstlerinnen werden je nach Bedarf auf Deutsch, Arabisch oder Farsi angeboten.

In einem Gottesdienst am Sonntag, 13. März, 10 Uhr, in der Liebfrauenkirche geht es um Frauen- und Menschenrechte mit direktem Bezug auf die Ausstellung. Pastor Marcus Buchholz greift am Sonntag zuvor, 6. März, 10 Uhr, im Kirchenmagazin „angedacht“ auf Meerradio Sophia’s Time auf.

Zu einem Fachvortrag am Mittwoch, 23. März, 11 bis 12.30 Uhr, über weibliche Genitalverstümmelungen können sich Fachkräfte und interessierte Ehrenamtliche unter https://haz.li/yvx anmelden.

Die Finissage am Dienstag, 29. März, ist wiederum geladenen Gästen vorbehalten. Direkt im Anschluss um 19.30 Uhr zeigt aber das Cinema Neustadt den Film „Woman“ – ebenfalls in Kooperation mit Stadt und Diakonie. Der Film wird auch am Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr, gezeigt.