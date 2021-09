Neustadt

Gleich zwei Kunstausstellungen und eine historische Schau aus der Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ eröffnen in dieser Woche im Neustädter Rosenkrug. Gemeinsame Vernissage am Dienstag, 21. September, haben die Dokumentationsschau „Verschweigen und Erinnern – die langen Schatten der NS-Diktatur“ vom Arbeitskreis Regionalgeschichte und die Kunstausstellung „Schatten der Vergangenheit“ von Kerstin Faust.

Faust hat Holzobjekte in Schwarz-, Weiß- und Grautönen mit menschlichen Attributen versehen, die Gesichter aber ausgespart. Einige der Figuren tragen Abzeichen – doch ohne Symbole darauf. Ein Koffer, Gesten, eine Zusammenkunft verschiedener Figuren, das sind die Attribute, aus denen die Betrachter auf Geschichten schließen können. Zuordnung ist ein Thema, das Faust beim Gestalten der Objekte durch den Kopf ging – in kleinen, pädagogisch angehauchten Texten gibt sie Anregungen, sich damit auseinander zu setzen.

Umgang mit NS-Geschichte in Neustadt

Sehr viel deutlicher werden Hubert Brieden und der Arbeitskreis Regionalgeschichte bei ihrem Überblick über den Umgang mit der NS-Geschichte in Neustadt. „Während sich die hitlertreuen Soldaten nach Osten absetzten, fürchteten Neustädter NS-Funktionäre und ihre Unterstützer nun die Rache der Sieger“, schreibt Brieden in der Ankündigung. Belastende Akten und Abzeichen wurden vernichtet, und fürs erste deckte man den Mantel des Schweigens über viele Untaten. Wie in den Folgejahren mit der NS-Geschichte umgegangen wurde, soll die Ausstellung erhellen.

Die Vernissage für beide Schauen im Obergeschoss des historischen Fachwerkhauses an der Nienburger Straße 28 ist am Dienstag, 21. September, ab 19 Uhr. Anmeldungen per E-Mail an soroka@altrewa-art.com sind wegen der Corona-Regeln notwendig.

Retrospektive mit Bildern von Moshe Harel

Seine farbenprächtige Malerei hat Moshe Harel mit hebräischen Schriftzeichen versehen. Quelle: Kathrin Götze

Eine weitere Ausstellung mit Bildern des Künstlers Moshe Harel (1946–2020) eröffnet am Donnerstag, 23. September, ebenfalls um 19 Uhr im Rosenkrug. Harel wohnte mit seiner Familie bis zu seinem Tod 2020 in Stöckendrebber. Zur Vernissage spricht neben Kuratorin Tanja Soroka auch Maja Harel, die Tochter des Künstlers. Auch hier bitten die Veranstalter um Anmeldungen.

Von Kathrin Götze