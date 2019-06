Poggenhagen

Ein 82-jähriger Autofahrer ist im Bereich der Poggenhagener Straße am Abzweig der Straße Zum Fährhaus in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Der Fahrer gab bei der Polizei an, dass er von der Sonne geblendet worden war. Der 82-Jährige überfuhr drei Verkehrszeichen. Der Schaden beträgt insgesamt rund 3000 Euro.

Und m Sonntagmorgen um kurz vor halb neun Uhr hatte ein Autofahrer der Polizei mitgeteilt, dass auf der B 6 zwischen Himmelreich und Eilvese drei Pferde auf der Fahrbahn Richtung Nienburg laufen. Vorbeifahrende, mit Pferden erfahrene Autofahrer haben die Tiere eingefangen und gesichert. Der Eigentümer konnte seine Pferde kurze Zeit später wieder in Empfang nehmen.

Von Anke Lütjens