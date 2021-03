Neustadt

Die Sonne scheint zwar nicht, Karl-Heinz Kahle ist dennoch zufrieden. Der Chef des gleichnamigen Neustädter Autohauses hat soeben 22.500 Euro Fördergeld für die Dachdämmung und eine neue Solaranlage auf seinem Verwaltungsgebäude bekommen. Es ist die erste Summe, die die Klimaleitstelle der Region Hannover aus ihrem Förderprogramm Dach-Solar-Richtlinie an ein Unternehmen überreicht hat.

Riesige Glasfassaden zeichnen die Gebäude des Komplexes aus, den Kahle am Ernst-Abbe-Weg errichtet hat. Glasflächen, die die Energiekosten in die Höhe treiben. Weil geheizt werden muss in den Wintermonaten, weil gekühlt werden muss in der wärmeren Jahreszeit. Weil er die Kosten senken wollte, schlug er sofort zu, als die Klimaschutzleitstelle im Januar 2020 ein neues Förderprogramm auflegte. Rund ein Jahr später hat das Dach seiner Verwaltung mehr Dämmung bekommen und eine Solaranlage. „Lohnend“, meint Kahle.

Mehr Unternehmen sollen auf Klimaschutz setzen

„Es hat einen Run auf unser Förderprogramm gegeben“, berichtet Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle. 150 Anträge seien bislang eingegangen. Deshalb habe die Region in der Zwischenzeit auch die Fördersumme auf 2,7 Millionen Euro bis 2022 aufgestockt. Der überwiegende Teil der Anträge beziehe sich allerdings auf private Haushalte. Arff möchte nun auch Unternehmen vermehrt auf das Programm aufmerksam machen. Dächer wie jenes des Autohauses hätten schließlich ein Vielfaches der Fläche eines Einfamilienhauses.

Informationen zur Dach-Solar-Richtlinie gibt es auf www.hannover.de/solaroffensive oder nach einer E-Mail an klimaschutzleitstelle@region-hannover.de.

Von Beate Ney-Janßen