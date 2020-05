Neustadt

Gleichberechtigung hin oder her, einige echte Männerdomänen hält die Welt noch bereit. Eine davon ist die Auto-Selbstwäsche, wie es sich am Mittwoch in Neustadt einmal mehr zeigte. Artig warteten die Kunden in der Autoschlange vor den Waschboxen. Mehr als sechs Wochen durften sie nicht, nun lassen viele ihrem Wagen eine besonders liebevolle Behandlung angedeihen.

Niklas Nowack ist schon zum zweiten Mal da, als er am Mittwochmittag den Kleinwagen seiner Frau einschäumt. „Powerschaum, das ist ganz neu“, sagt er zufrieden. Einmal im Monat seien beide Wagen dran, nach der Pause also überfällig. „So lange die Feuerwehr pausiert, hab ich dafür auch genügend Zeit“, sagt der Neustädter und erklärt damit auch gleich seine gekonnte Schlauchführung.

Powerschaum, bürsten, spülen: Niklas Nowack wäscht auch das Auto seiner Frau mit Hingabe Quelle: Kathrin Götze

Anlagenbetreiber Dorian Völkers spendiert vor lauter Freude über das Ende des fast sechswöchigen Verbots die Selbstbedienungswäschen am Mittwoch und Donnerstag. Mitarbeiter Eric Arens hat gut damit zu tun, an allen Stationen regelmäßig Münzen nachzuwerfen. „Ist doch schön, wenn die Farbe wieder durchkommt“, sagt er im Vorbeigehen, und Nowack lächelt versonnen. Zwei von vielen glücklichen Männern an diesem Mittwoch.

Von Kathrin Götze