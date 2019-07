Neustadt

Manch einer weiß gar nicht mehr, wie die Leinebrücke der Bundesstraße 6 bei Neustadt ohne gelbe Linien und Sperrbaken aussieht. Ab voraussichtlich Dienstag, 23. Juli, dürfen wieder alle Nutzer diese Aussicht genießen –und jeweils zwei Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung benutzen. Nach fast eineinhalb Jahren enden die Bauarbeiten zur Verstärkung der Brücke plangemäß, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aus Nienburg vermeldet.

Brücke war seit April 2017 nur eingeschränkt befahrbar

Die 1960 errichtete Brücke musste bereits im April 2017 für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt werden, weil neue Rechnungen ergeben hatten, dass die Tragfähigkeit nicht ausreiche. Eine Spezialfirma arbeitete dann seit März 2018 an der Verstärkung des Bauwerks. Mehr als eineinhalb Jahre litten insbesondere die Anwohner der Ortsdurchfahrten in Suttorf, Basse und Empede unter der Sperrung, denn der Schwerlastverkehr wurde durch ihre Dörfer umgeleitet, zeitweise auch durch die Kernstadt, was sich aber nicht bewährte. Seit dem Jahreswechsel war die Brücke wieder jeweils einspurig in jede Richtung befahrbar.

Lesen Sie auch:

Nachtschicht unter der Leinebrücke

B6: Brückensanierung wird fortgesetzt

Leinebrücke der B6 soll freigegeben werden

Von Kathrin Götze