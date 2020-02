Neustadt

Marode Straßen und Brücken zu ersetzen soll künftig deutlich einfacher werden als bisher: Wenn ein Bauwerk an gleicher Stelle erneuert wird, soll dafür in Zukunft kein eigenes Planfeststellungsverfahren mehr notwendig sein. Diese Nachricht hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete und Staatsminister Hendrik Hoppenstedt bei seinem Antrittsbesuch bei Bürgermeister Dominic Herbst ( Bündnis 90/Grüne) in Neustadt im Gepäck. Ob das dann auch für die geplante neue B-6-Leinebrücke gelten wird, ist noch nicht vollständig geklärt.

Neue Brücke wird wenig verbreitert

„Bei den Beratungen habe ich immer die Neustädter B-6-Brücke im Kopf gehabt“, versicherte der Unionspolitiker. Er gehe davon aus, dass das entsprechende Gesetz Anfang März den Bundesrat passiere. „Wenn wir sehen, wie viele Straßen und Brücken jetzt erneuert werden müssen und nichts tun, bekommen wir ja ein Problem mit der Akzeptanz des Staates“, sagte Hoppenstedt. Sein CDU-Landtagskollege Sebastian Lechner fragte noch genau nach, ob wohl auch eine leichte Verbreiterung, wie sie für den Neustädter Brückenabschnitt geplant ist, auch noch ohne großes Verfahren vorstellbar wäre. Der Text sieht das laut Hoppenstedt vor, verlangt neue Planfeststellung nur, wenn die Kapazität der Straße deutlich erhöht wird.

Nachfrage ans Abgeordnetenbüro: Sebastian Lechner (von links), Hendrik Hoppenstedt und Dominic Herbst. Quelle: Kathrin Götze

Behördenleiter will Gesetz erst prüfen

„Das würde einiges vereinfachen“, sagt Uwe Schindler von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg, die den Ersatz der Leinebrücke planen soll. Bisher rechnet er dabei mit einem mehrjährigen Verfahren, auch weil mit der Leineaue ein besonderer Naturraum betroffen ist. Ob das Projekt tatsächlich unter ein solches Gesetz fallen würde, mag Schindler noch nicht beurteilen. „Wir haben ja schon vor, die Auf- und Abfahrtsstreifen zu verlängern, damit bekommen wir natürlich insgesamt mehr Breite“, sagt er. Außerdem seien auch Lärmschutzwände geplant, etwa im Bereich Garten- und Wiesenstraße. „Wenn ich das Gesetz mit den Ausführungsbestimmungen auf dem Tisch habe, kann ich mehr dazu sagen“, verspricht Schindler.

Neue Kostenverteilung bei Bahnübergängen

Erleichterungen seien auch für Wohnungsbau und Ausbau des Mobilfunks in Arbeit, sagte Hoppenstedt noch. Ebenso erfreulich könne sich ein Gesetz über die Kostenaufteilung beim Ersatz ebenerdiger Bahnübergänge für Neustadt auswirken. Demnach werden die Kosten neu verteilt, die Kommunen entlastet. Ob das Gesetz allerdings den Bundesrat so leicht passieren wird, ist sich Hoppenstedt nicht sicher – es bringe Mehrbelastungen für die Länder mit sich. Herbst berichtete, die Stadt wolle nach dem bereits geplanten Ersatz für die Bahnübergänge in Poggenhagen als Nächste den an der Siemensstraße und anschließend den in Himmelreich ersetzen. Schwierig werde es an der Nienburger Straße und in Eilvese.

Beim Ersatz der Bahnübergänge könnten die Kommunen künftig sparen. Hier an der Nienburger Straße wird das allerdings wegen der dichten Bebauung rundum schwierig. Quelle: Kathrin Götze

Was wird aus der Bundesstraße 442?

Eine ketzerische Frage brachten Herbst und Lechner gemeinsam auf: „Brauchen wir die Bundesstraße 442 in Neustadt eigentlich noch?“ Herbst hatte geschildert, dass Rat und Verwaltung für sicherere Fahrrad- und Fußgängerwege eine Entlastung und Entschleunigung auf der Wunstorfer Straße anstrebten. In diesem Zusammenhang sei auch die Idee des Leinesprungs, also einer neuen Verbindungsstraße vom Süden der Kernstadt Richtung Bundesstraße 6 wieder im Gespräch – insbesondere, seit der Bau der Wunstorfer Nordumgehung näher rückt. „Das wäre natürlich nur eine von mehreren Möglichkeiten“, betonte Herbst.

Rechtsanspruch auf Hortplätze ist auch im Gespräch

Auch über den stetigen Ausbau der Kinderbetreuung sprachen die Politiker – in Neustadt ist da noch viel zu tun. Auf Hoppenstedts Frage, wie die Neustädter zu einem Rechtsanspruch auf Hortplätze stehen, sagte Herbst, die Stadt mühe sich, genug Hortplätze zu schaffen, damit berufstätige Eltern nicht nach dem Kindergarten vor einer Betreuungslücke stehen. In Sachen Ganztagsgrundschulen habe sich Neustadt auf den Weg gemacht, aber es seien noch viele Projekte offen, sagte Lechner.

