Himmelreich/Eilvese

In der Woche nach Pfingsten müssen Autofahrer auf der B6 in Richtung Nienburg mit Einschränkungen rechnen: Wegen Fahrbahnarbeiten wird die Bundesstraße am Mittwoch, 3. Juni, von 19 bis 5 Uhr in Höhe der Abfahrt Himmelreich voll gesperrt. Bereits am Dienstag, 2. Juni, reparieren Straßenbauer von 7 bis 20 Uhr Abschnitte in Höhe der Abfahrt Eilvese, sodass in der Zeit nur eine Fahrspur zur Verfügung steht.

Umleitung über Empede und Himmelreich

Die Bauarbeiten in Himmelreich und auf Höhe der Abfahrt Eilvese sind nötig, um Schäden an der Fahrbahn auszubessern. Die Reparaturarbeiten finden derzeit immer abschnittsweise an Teilstücken der Bundesstraße zwischen Garbsen und Nienburg statt. Der jetzige Bauabschnitt reicht von der Abfahrt an der Leinstraße bis zur Auffahrt in Eilvese.

Darum ist auch die Abfahrt Himmelreich gesperrt: Autofahrer müssen die B 6 an der Abfahrt Leinstraße verlassen und über Empede und Eilvese ausweichen, wo sie über die Anschlussstelle Eilvese wieder auf die B 6 gelangen. Die Umleitung ist ausgeschildert. In Fahrtrichtung Hannover bleibt die B 6 während der gesamten Zeit befahrbar.

Von Alexander Plöger