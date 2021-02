Mardorf

Sie waren immer für ein besonderes Brot oder ein leckeres Stück Kuchen in Mardorf gut: Nun schließen Monika und Torsten Lohrer ihre Bäckerei in der Ortsmitte. Ende März soll das letzte Mal Süßes und Herzhaftes aus der Traditionsbackstube im Laden geben. „Gesundheitliche Gründe zwingen uns zu diesem Schritt. Wir würden die Sommersaison sonst nicht überstehen“, sagt Monika Lohrer. Per Social Media habe man die Kunden über das bevorstehende Ende informiert. „Das haben schon mehr als 10.000 Menschen gelesen und viele auch kommentiert“, sagt sie. Neben vielen Besserungswünschen überwiegen Fassungslosigkeit und Trauer die Kommentare.

Familienbetrieb in der zweiten Generation

Der Familienbetrieb existiert seit 1960 an der Mardorfer Straße und ist immer wieder durch ganz besondere Kreationen und Themen rund um Back- und Konditorwaren aufgefallen. Torsten Lohrers Vater hat die Bäckerei gegründet. Der Sohn übernahm in den Achtzigerjahren, seine Frau Monika erweiterte später das Team. Der Betrieb ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für Qualitätsprodukte, pfiffige Ideen und lokales Engagement. Ein besonderer Höhepunkt jeden Jahres waren etwa die liebevolle Kreationen zum Valentinstag.

Mehr als 20 Mitarbeiter halfen den Inhabern zuletzt dabei, ihre Ideen umzusetzen. Dabei sei man der handwerklichen Überzeugung treu geblieben. Gerne habe man nach eigenen alten Rezepten gebacken. „Das hat sich bewährt. Qualität ist unseren Kunden wichtig“, sagt Lohrer. Nun habe man den Mitarbeitern schweren Herzens gekündigt, wolle aber auf jeden Fall bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung helfen. „Anschließend haben wir unsere Verwandten und Freunde persönlich informiert, bevor wir die Schließung online kommuniziert haben.“

Pfiffige Ideen sorgen für Furore

Die Backwaren mussten nicht immer regionalen Ursprung haben: Englische und amerikanische Spezialitäten gab es im Tresen ebenso wie traditionell norddeutsche Stückchen. „Wir haben gern auch mal über den Tellerrand hinaus geblickt“, sagt die Besitzerin. Zur Hochzeit des englischen Prinzenpaares 2016 gab es deswegen etwas ganz Besonderes: Ein englischer Butler begrüßte die Kunden, servierte auf Wunsch auch Tee. „Es gab im Laden einen speziellen Schautisch mit britisch inspiriertem Gebäck“, erinnert sie sich. Die Hochzeit habe man live am Fernseher im Geschäft verfolgen können. „Wir haben die Kunden gern mit ungewöhnlichen Aktionen überrascht.“

Die Unterstützung lokaler Projekte war für das Ehepaar quasi selbstverständlich: Viele Schüler konnten bei Projektwochen einen Blick in die Backstube werfen oder bekamen Brötchen als Teil des gesunden Schulfrühstücks in der Grundschule. Mehr als fünf Jahre lang haben Lohrers ihre Brötchen dort zum Vorzugspreis abgegeben.

Wie es nach dem 31. März weitergehen soll, sei noch offen. Anfragen für eine weitere Ladennutzung habe es schon gegeben. „Wir wissen aber noch nicht genau, wie wir es handhaben wollen. Erstmal machen wir bis Ende März weiter“, sagt Monika Lohrer.

Von Mirko Bartels