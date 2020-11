Mardorf

Viele Spaziergänger und Radfahrer haben am Wochenende noch einmal Ruhe und Natur am Nordufer des Steinhuder Meeres genossen. Ganz so ursprünglich wie sie erscheint, ist die Landschaft dort aber nicht. Seit einigen Jahren ist die Region Hannover dabei, rund um die Strände im Bereich der Weißen Düne Bäume zu fällen, die dort in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen sind. Ab Montag, 9. November, kommen Harvester und Motorsäge einmal wieder zum Einsatz, diesmal in der Nähe des Surfstrands.

200 Bäume fallen bis Januar

Dort sollen in den nächsten Wochen rund 200 weitere Bäume mit Durchmessern zwischen 20 und 50 Zentimetern fallen, wie Regionssprecherin Christina Kreutz ankündigt. Auf diese Weise sollen dem Plan zufolge schrittweise wieder offene Grasflächen und Magerrasen innerhalb eines lichten Eichen-Kiefern-Waldes entstehen. Landschaftsbildprägende Gehölze sowie Bäume, die für den Artenschutz wichtig sind, blieben dabei erhalten, versichert Kreutz.

Anzeige

Die Arbeiten schlössen auch archäologische Untersuchungen ein und sollen bis Ende Januar 2021 abgeschlossen sein, berichtet die Regionssprecherin weiter. Der Uferweg sowie die Überwege Strandhotel und Leichte Brise könnten von Besuchern in diesem Zeitraum größtenteils ungehindert genutzt werden. Wenn es im Zuge der Baumfällungen zu Sperrungen kommt, werden Umleitungen ausgeschildert.

Nahe dem Ausflugslokal Weiße Düne liegen die Fällarbeiten schon länger zurück. Quelle: Kathrin Götze

Binnendünen waren einst charakteristisch

Binnendünen mit vielen offenen Sandflächen und nur wenigen Bäumen seien noch vor rund 50 Jahren charakteristisch für das Landschaftsbild am Nordufer gewesen, schildert Kreutz. Ursprünglich entstanden sie während der Eiszeiten durch Wind. Obwohl sie bis zu 20 Meter hoch sind, erkennt man die Sandberge kaum noch als solche. Mit einem Renaturierungsprojekt wolle die Region Hannover den ursprünglichen Zustand einiger Dünen wieder herstellen.

„Ziel der Maßnahme ist es, den selten gewordenen Biotoptyp offene Binnendüne wieder am Nordufer entstehen zu lassen, der dann wertvollen Lebensraum für hoch spezialisierte Pflanzen- und Tierarten bietet“, erläutert Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt der Region Hannover. „Auch für die Besucherinnen und Besucher des Naturparks Steinhuder Meer sind die zwei bereits abgeschlossenen Bereiche der Dünenlandschaft eine Besonderheit, die sie auf ihren Spaziergängen erleben und genießen können.“

Erklärungen stehen auf Infotafeln vor Ort

Auf Informationstafeln am renaturierten ersten Abschnitt nahe dem Ausflugslokal Weiße Düne wird das Projekt erläutert. Dort haben sich inzwischen Magerrasen und Heidevegetation etabliert.

Auf Infotafeln erläutert die Region Hannover die Sanierung mit der Motorsäge. Quelle: Kathrin Götze

Um die im Laufe der Jahre in den Sandboden eingetragenen Nährstoffe zu entfernen, soll auch im dritten Bauabschnitt zunächst die oberste Vegetationsschicht abgetragen und anschließend die obere nährstoffreiche Bodenschicht – etwa zehn Zentimeter dick – abge­schoben werden.

Das Projekt „Freistellen bewaldeter Binnendünen“ mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 240.000 Euro wird zu 100 Prozent von der Europäischen Union (Förderbereich strategischer Arten- und Biotopschutz – SAB) gefördert, da die seltenen Lebensraumtypen offene Binnendünen und Sandmagerrasen mit Silbergrasflur wiederhergestellt werden. So werde Lebensraum für seltene Arten wie Zauneidechsen, Schlingnattern, Kreuzkröten und Bienenwölfe (Insekten) geschaffen.

Vier Hektar Dünen seit 2018 renaturiert

Mit Umsetzung des dritten Teilbereichs sind seit 2018 Dünen mit einer Gesamtfläche von etwa vier Hektar renaturiert worden. Um den Binnendünencharakter zu erhalten, sind nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten Pflegemaßnahmen erforderlich, da sich sonst Ruderalpflanzen, Neophyten und Pioniergehölze wieder ansiedeln und die konkurrenzschwache Magerrasenvegetation verdrängen. Die laufenden Kosten für diese Pflegearbeiten trägt die Region Hannover.

Diese Art von Naturschutz gefällt nicht jedem: Immer wieder stoßen die Einsätze von Baggern und Harvestern im Landschafts- und Naturschutzgebiet am Steinhuder Meer auf Kritik. So sehen Grundstückseigentümer im Moorwald beispielsweise nicht ein, warum die Region so große Eingriffe vornehmen darf, wenn ihnen verweigert wird, auch nur einzelne Bäume zu entnehmen. Auch entlang der Wege durch das Moor sind zahlreiche Bäume zum Fällen markiert – diese wohl eher aus Verkehrssicherheitsgründen.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze